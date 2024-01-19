الإجازات الرسمية 2024.. مفاجأة لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة

الإجازات الرسمية 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ يحصل الموظفين بالدولة في القطاعات الحكومية والخاصة على عدد كبير من الإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية 2024

ويحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص، على إجازة رسمية يوم الخميس القادم 20 يناير 2024، وذلك بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة)، حيثُ أعلن مجلس الوزراء عن منح جميع الموظفين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يعقبها الجمعة والسبت إجازة رسمية، ثمَّ تعود الأعمال بداية من يوم الأحد وفقًا لطبيعة القطاعات المُختلفة.

جميع الإجازات الرسمية خلال عام 2024

وفي هذا التقرير يستعرض موقع "الدستور" جميع الاجازات الرسمية لعام 2024، والتي يرغب المواطنين معرفتها استعدادًا لقضاء العطلات المناسبة، خاصة وأنَّ الإجازات السنوية أصبحت تترحّل لنهاية الأسبوع، أي يوم الخميس، ممَّا يعني أن الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية على إجازة 3 أيام متتالية (الخميس- الجمعة- السبت)، والقطاعات الخاصة وفقًا لطبيعة العمل.

الأحد 7 يناير (عيد الميلاد المجيد).

الخميس 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة).

الأربعاء 10 أبريل - الجمعة 12 أبريل (عيد الفطر المبارك).

الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

الأربعاء 1 مايو (عيد العمال).

الإثنين 6 مايو (عيد شم النسيم).

الأحد 16 يونيو (وقفة عيد الأضحى)

الإثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى المبارك)

الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

الإثنين 8 يوليو (بمناسبة رأس السنة الهجرية).

الثلاثاء 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

الإثنين 16 سبتمبر (المولد النبوي الشريف).

الأحد 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

الخميس 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.