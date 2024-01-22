الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك|سماع دوى انفجار ضخم فى بلدة صناعية بإيران.. وجدوال مواعيد المباريات

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى انفجار ضخم فى بلدة صناعية بإيران

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم في بلدة سمنان الصناعية، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية.

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وزير الأوقاف يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه تجاه الصومال

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لموقفه تجاه دولة الصومال الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك.

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الأرصاد: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد  الجوية أن يشهد اليوم الإثنين أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد مائلا للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد باردا على باقى الأنحاء.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 22-1-2024

يحرص الكثير من المواطنين المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر عبر جوجل، في بداية تعاملات الصباح، حيث سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية متوسط صرف مبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، طبقا لبيان البنك المركزي الأخير المنشور في  موقعه الإلكتروني.

 

سعر الدولار والعملات الأجنبيةمقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-1-2024

وتستعرض"الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الإثنين 22- 1-2024، وأسعار العملات.

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للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

قرب موعد زواج الكثير من الشباب، واقتراب المناسبات والحفلات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مبلغ 3560 جنيها للبيع، وقيمة 3510 جنيهات للشراء، وذلك طبقا لآخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتنشر«الدستور» في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يناير 2024.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

يحرص عشاق المباريات والجماهير على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، وسنتابع فيها انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي سيلتقي فيها منتخب قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان

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أخبار فاتتك القاهرة الاخباريه شهدت الساعات الماضية والرياضية والسياسية الفنية اخبار فاتتك

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