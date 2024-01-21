فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى (خاص)

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي يخوض مباراة كاب فيردي مساء غد الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعلم "الدستور"، أن البرتغالي استقر على إشراك مروان عطية بدلًا من محمد النني، بينما هناك مفاضلة للبدء إما بـ تريزيجيه أو أحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي.

وسيكون الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى محمد حمدي بعد أن كانت هناك مفاضلة بينه وبين أحمد فتوح.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه أو زيزو- مصطفى محمد- عمر مرموش.

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