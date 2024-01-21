الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عودة محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

كان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتأكد غيابه لفترة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول أمام بورنموث: "صلاح سيعود إلى ليفربول من أجل إعادة تأهيله من الإصابة وربما يعود للمشاركة مع المنتخب المصري إذا تأهل للنهائي".

وحسبما أفادت تقارير صحفية إنجليزية، فإن خطة صلاح هى إعادة تأهيله في ليفربول، إذا تعافى قبل نهائي أمم إفريقيا فربما يعود مرة أخرى.

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