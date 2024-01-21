فيتوريا يحذر لاعبي منتخب مصر من حماس "كاب فيردى"

حذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبي الفراعنة من التهاون في مباراة الغد أمام منتخب الرأس الأخضر، والاعتماد على أن منتخب "كاب فيردى" سيخوض المباراة بأريحية كبيرة بعد ضمان التأهل كأول للمجموعة.

وشدد فيتوريا خلال حديثه مع اللاعبين على أن مثل هذه المنتخبات تسعى دائما لصناعة تاريخ فردى على حساب المنتخبات الكبيرة، ما يجعلهم سيخوضون مباراة الغد بجدية وحماس شديدين، كونها تأتى أمام احد المنتخبات الكبيرة فى افريقيا بصرف النظر عن حسابات التأهل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره كاف فيردي، غدا الاثنين فى العاشرة مساءا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيى فى اطار لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات، على أن يلعب منتخب غانا هو الاخر أمام موزمبيق فى نفس التوقيت لحسم تذكرتى التأهل عن المجموعة الثانية للدور التالى، فيما ينتظر صاحب المركز الثالث حتى نهاية الدور الأول لمعرفة مصيره بشأن التأهل من بوابة أفضل ثوالث.

وينوي روي فيتوريا إجراء بعض التعديلات فى وسط ملعب الفراعنة، تماشيا مع ظروف المباراة، من خلال اتاحة الفرصة لمشاركة مروان عطية من بداية اللقاء ضمن التشكيلة الأساسية، نظرا لتميز اللاعب باستخلاص الكرات وسد المساحات المتواجده أمام منطقة جزاء الفراعنة بشكل يصعب على المنافس التسديد على مرمى محمد الشناوي.

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