منتخب مصر بالأبيض والأسود فى مواجهة كاب فيردى غدًا

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار

أكد روى فيتوريا، أن مباراة كاب فيردى ستكون صعبة وسيلعب فيها على الفوز.

وقال: "وصلنا لمرمي المنافس أكثر من مرة في المباراتين الماضيتين.. نلعب لعبة جماعية وتلقى فريقنا الأهداف بسبب الأخطاء ونعمل على حلها".

تابع: "نمتلك لاعبين كبارا ويؤدون ما عليهم وسنفوز في المباراة المقبلة أمام كاب فيردي".

أكمل: "نحن نقوم بالتدرب والعمل على حل المشاكل ونجتمع باللاعبين والنتيجة هي الأهم.. الجميع يؤدي عمله.. ونعمل للفوز وتحسين الأداء أمام كاب فيردي، منتخب مصر فريق كبير ولدي لاعبين كبار.. ولكن هناك ضغط كبير.. لكن أثق في المنتخب لتحقيق الفوز وهذا تحد كبير.. وهو يلعب دون ضغوط".