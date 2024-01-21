روي فيتوريا يعلق على رحيله حال خروج المنتخب من أمم إفريقيا

شدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على صعوبة وأهمية مباراة كاب فيردي المقررة غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة أمم افريقيا.

وقال “فيتوريا” في المؤتمر الصحفي: "المباراة صعبة للغاية وتحتاج إلى تركيز وإصرار كبير منا، فريق كاب فيردي قوي ومنظم وأحييه على ما قدمه منذ بداية البطولة".

وتابع: "المباراة تحتاج إلى عمل شاق منا وأثق في قدرات اللاعبين وتحقيق الفوز".

وأضاف: "وصلنا لمرمي المنافس أكثر من مرة في المباراتين الماضيتين.. نلعب لعبة جماعية وتلقي فريقنا الأهداف بسبب الأخطاء ونعمل على حلها.. نمتلك لاعبين كبار ويؤدون ما عليهم وسنفوز في المباراة المقبلة أمام كاب فيردي، ونحن نقوم بالتدرب والعمل على حال المشاكل ونجتمع باللاعبين والنتيجة هي الأهم.. الجميع يؤدي عمله.. ونعمل للفوز وتحسين الأداء أمام كاب فيردي، منتخب مصر فريق كبير ولدي لاعبين كبار.. ولكن هناك ضغط كبير.. وأثق في المنتخب لتحقيق الفوز وهذا تحدي كبير.. وهو يلعب دون ضغوط".

وحول سؤاله بشأن رحيله من تدريب منتخب مصر حال الخروج من أمم افريقيا: "لن نشتت ذهننا بأي شيء خارج المستطيل الأخضر، تركيزنا منصب على الملعب فقط وكل مباراة بمفردها ولا نفكر في أي شيء آخر".

ومن ناحية أخرى، قال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إنه يحاول أن يقدم كل شيء مع منتخب مصر، مضيفا: "أنا مش جاي ألعب كرة فردية.. ألعب كرة جماعية.. لم نكن موفقين ولكن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.. أثق في زملائي في المباراة المقبلة.. دا منتخب مصر مش منتخب صلاح أو لاعب بعينه".

وأضاف صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "متفائل باللاعبين ونتيجة مباراة غدا، وأتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "لا أشاهد ما يقال عني.. متفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي في حالة الخسارة.. وفي ناس بيدعموا المنتخب بأشكرهم.. أتمنى أن الناس تساند المنتخب.. اللاعيبة هتموت نفسها.. اللاعيبة مش موفقة في النتيجة.. دا في الأخر اسم مصر وندافع عنه، هناك لاعبين خبرتها صغيرة بتتأثر بالانتقادات".

وتابع صلاح: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار وأصحاب مهارات وسنتقدم خطوة بخطوة.. تعادل مصر والجزائر في امم أفريقيا لأن الكرة في افريقيا تتطور.. والاحتراف أمر جيد".

وأردف: "أتمنى أن في مصر نترك اللاعبين تحترف بدري، والأندية لابد أن تساعدهم، مفيش فرق في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية، وأتمنى تطور الكرة العربية لأننا نمتلك إمكانات كبيرة".

واختتم: "أتمنى في مصر أن نترك اللاعبين تحترف بدري، والأندية لابد أن تساعدهم، مفيش فرق في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية، وأتمنى تطور الكرة العربية لأننا نمتلك إمكانات كبيرة".