الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا حقق منافسو مصر في تصفيات المونديال خلال أمم إفريقية 2023؟

منتخب مصر
منتخب مصر

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، ما سيقدمه منتخب مصر ومنافسو في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، خلال مشاركتهم بكأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا لمونديال 2026، والتي تضم كل من بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

ويشارك منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في كأس أمم إفريقيا الحالية، بينما تغيب منتخبات سيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي عن النهائيات.

وكان منتخب مصر، قد استهل مشواره في المجموعة بالفوز على مضيفه جيبوتي، بسداسية نظيفة، في الجولة الأولى، قبل أن يهزم مضيفه منتخب سيراليون، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.

واستهل منتخب بوركينا فاسو، مشواره بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع غينيا بيساو، قبل أن يهزم إثيوبيا، بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأ منتخب غينيا بيساو، مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو، ثم الفوز على جيبوتي، بهدف نظيف.

مشوار منافسو مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

بدأ المنتخب البوركيني، رحلته في كأس الأمم الإفريقية الحالية، بتحقيق فوز صعب على موريتانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ليسقط بعدها في فخ التعادل أمام الجزائر، بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية.

وسيواجه منتخب بوركينا فاسو، نظيره الأنجولي، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة، والمقرر لها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

منتخب غينيا بيساو، مشواره في المجموعة الأولى، بالخسارة أمام كوت ديفوار، بهدفين دون رد، قبل أن يتلقي خسارة ثانية أمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وستخوض غينيا بيساو، مباراة الجولة الأخيرة أمام نيجيريا، يوم غدٍ الإثنين.

مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الجولة الثالثة

سيراليون X جيبوتي

غينيا بيساو X إثيوبيا

مصر X بوركينا فاسو

الجولة الرابعة

بوركينا فاسو X سيراليون

غينيا بيساو X مصر

جيبوتي X إثيوبيا

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