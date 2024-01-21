اتحاد الكرة يعلن موعد سفر محمد صلاح لإنجلترا

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا بشأن الاستقرار على مغادرة محمد صلاح معسكر الفراعنة من أجل التأهيل مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء بيان اتحاد الكرة الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي على فيس بوك، على النحو الآتي:

"بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل".

وتعرض للإصابة خلال مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

اقرأ أيضا.. محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة