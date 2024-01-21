مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على سفر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول إلى إنجلترا من أجل التأهيل بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة غانا.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن مسئولي الجبلاية حصلوا على وعد من محمد صلاح بالعودة مجددًا إلى معسكر منتخب مصر في حال تأهل الفريق الوطني إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية.

ويحتاج اللاعب لفترة راحة لا تقل عن 14 يومًا حيث سيتم علاجه وتأهيله.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قد كشف عن عودة محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

كان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتأكد غيابه لفترة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول أمام بورنموث: "صلاح سيعود إلى ليفربول من أجل إعادة تأهيله من الإصابة وربما يعود للمشاركة مع المنتخب المصري إذا تأهل للنهائي".

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