الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

زيزو أم مصطفى فتحى.. من الأقرب لخلافة محمد صلاح أمام الرأس الأخضر؟

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

من سيكون بديل النجم محمد صلاح في صفوف منتخب مصر في المباراة المرتقبة غدًا "الإثنين " أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في الدور الأول للنسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.. سؤال يشغل الجماهير المصرية التي تترقب ما سيفعله البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وهل سيدفع بأحمد سيد زيزو أم مصطفى فتحي أم يدفع بالاثنين معًا من بداية المباراة.

روي فيتوريا بعد إصابة محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول من مباراة غانا دفع بمصطفى فتحي، لكن هذا قد لا يحدث أمام الرأس الأخضر في ظل رغبة روي فيتوريا في الاستفادة من الثلاثي إمام عاشور ومحمد النني ومروان عطية في وسط الملعب واللعب بطريقة 4-3-3، لذلك لابد من إشراك أحمد سيد زيزو أو مصطفى فتحي.

أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي كل منهما له مميزاته الخاصة، وأحمد سيد زيزو أكثر قوة ويجيد إرسال الكرات العرضية المتقنة وإجادة الواجبات الدفاعية ومصطفى فتحي أكثر مهارة ويمكنه المراوغة في مساحات ضيقة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن يعيبه ضعف البنيان الذي لا يساعده في الكرات المشتركة ولجوئه للعب الفردي في أحيان كثيرة، إضافة لعدم القيام بالواجبات الدفاعية.

مصطفقى فتحي

وهناك سمات مشتركة بين أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي أهمها إجادة التسديد القوى المحكم من خارج منطقة الجزاء وامتلاك قدرات تهديفية خاصة.

الدفع بأحمد سيد زيزو هو الاحتمال الأقرب لأنه أكثر اعتيادًا على أجواء المباريات الدولية عامة ومباريات الأمم الإفريقية بشكل خاص، إضافة للاستفادة من كراته العرضية المتقنة عن طريق مصطفى محمد ومعه أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم في الكرات الثابتة، إضافة لقدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء من الكرات الثابتة والمتحركة.

بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا أحمد سيد زبزو مصطفى فتحي

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