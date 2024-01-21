شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

تسعى الكثير من الفئات المستهدفة من التقديم في برنامج تكافل وكرامة للحصول على المعاش المحدد لهذه الفئات سواء الأسرة أو الاطفال أو المسنين وذوي الاحتياحات الخاصة والأيتام.

نوضح في التقرير التالي شروط القبول في تكافل وكرامه 2024 وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيق في نهاية عام 2023.

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة كالتالي:

عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية من المواطنين المتقدمين للاستفادة بمعاش تكافل وكرامة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

استيفاء كافة البيانات المطلوبة للتقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة والمتمثلة في الآتي:

صور بطاقة الرقم القومي على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق أو صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال حسب الحالة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

تستفيد الأسرة من معاش قدره 718.75 جنيه.

يستفيد المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة من معاش بقيمة 646.88 جنيه.

يستفيد الأيتام من معاش بقيمة 503.13 جنيه

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