الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تسعى الكثير من الفئات المستهدفة من التقديم في برنامج تكافل وكرامة للحصول على المعاش المحدد لهذه الفئات سواء الأسرة أو الاطفال أو المسنين وذوي الاحتياحات الخاصة والأيتام.

نوضح في التقرير التالي شروط القبول في تكافل وكرامه 2024 وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيق في نهاية عام 2023.

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة كالتالي:

عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية من المواطنين المتقدمين للاستفادة بمعاش تكافل وكرامة. 

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد يناير 2024

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

استيفاء كافة البيانات المطلوبة للتقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة والمتمثلة في الآتي: 

  • صور بطاقة الرقم القومي على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق أو صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال حسب الحالة.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية  فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 

تستفيد الأسرة من معاش قدره 718.75 جنيه. 

يستفيد المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة من معاش بقيمة 646.88 جنيه.

يستفيد الأيتام من معاش بقيمة 503.13 جنيه

اقرأ أيضا 

قصة وأحداث مسلسل وبينا ميعاد2

txt

الآن.. استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

txt

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المواطنين المستحقين

txt

مستفيدون من "حياة كريمة": برنامج تكافل وكرامة ساعدنا في إقامة مشروعاتنا الخاصة

txt

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

شروط القبول في تكافل وكرامة تكافل وكرامة وكرامه 2024 التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي قيمه معاش تكافل وكرامة 2024 معاش تكافل وكرامة 2024

مواد متعلقة

ماذا تقول الأبراج عن طبيعة شخصيتك؟

إجازة البنوك خلال هذا الشهر والإجازات الرسمية 2024

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

السيسى: المباحثات مع الرئيس الصومالى كانت بناءة جدًا

أسعار السلع التموينية 2024 وسعر الأرز والسكر في الأسواق (تفاصيل)

طرق طبيعية لدعم هرمونات السعادة.. اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة