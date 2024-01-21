الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ماذا تقول الأبراج عن طبيعة شخصيتك؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

غالبًا ما تقدم علامة البرج الخاصة بالشخص رؤى حول شخصيته وطبيعته، سواء كنت منفتحًا أو تحب السفر حول العالم، يمكن لبرجك أن يعطي فكرة جيدة عن سمات شخصيتك، وبالمثل، غالبًا ما ترتبط بعض علامات الأبراج بصفات قد يُنظر إليها على أنها تمتلك قلوبًا "باردة"، إذا كنت تؤمن بالنجوم، فإليك هنا قائمة ببعض علامات الأبراج التي غالبًا ما تُعرف بقلوبها الباردة.

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 17 يناير 2024

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

يُعرف مواليد برج الجدي المجتهدون بطبيعتهم العملية والموجهة نحو الأهداف،  بينما هم مسؤولون بشكل لا يصدق في الحياة. ومع ذلك، فإن تركيزهم على الإنجاز قد يجعلهم أحيانًا يبدون متحفظين جدًا أو منفصلين عاطفيًا عن الآخرين.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

برج الدلو مستقلون ويقدرون حريتهم. قد يكونون في بعض الأحيان أكثر منطقية وعملية في الحياة، من كونهم عاطفيين، مما يؤدي إلى اعتبارهم منفصلين عن علاقاتهم. طبيعتهم التحليلية قد تجعلهم أحيانًا يبدون بعيدين عاطفيًا.

برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يُعرف مواليد برج العقرب بمشاعرهم الشديدة، لكن طبيعتهم المعقدة قد يساء فهمها أحيانًا من قبل الآخرين. إن ميلهم إلى حماية مشاعرهم يمكن أن يجعلهم يبدون بمعزل عن الآخرين.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

برج العذراء يركزون على التفاصيل والتحليل،  أثناء قيامهم برعاية الأفراد، فإن نهجهم العملي في الحياة قد يجعلهم يبدون أقل تعبيرًا عاطفيًا أو أقل دفئًا تجاه الآخرين في مواقف معينة.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

يقدر سكان القوس الحرية والاستقلال في حياتهم، إن حبهم للمغامرة والاستكشاف قد يجعلهم أحيانًا يبدون أقل ارتباطًا عاطفيًا بالآخرين، حيث إنهم يقدرون النمو الشخصي والتجارب الجديدة في الحياة.

علم التنجيم مقابل الحياة الحقيقية

في حين أن علامة البرج الخاصة بالشخص قد تعطي فكرة عن شخصية الشخص، فمن المهم أن نتذكر أن الأفراد يتشكلون من خلال عوامل مختلفة خارج برجهم الشمسي، مثل تربيتهم وتجاربهم الحياتية وخياراتهم الشخصية، يعبر الناس عن مشاعرهم بشكل مختلف، وقد لا يعكس البرود المتصور بدقة عمق مشاعرهم أو قدرتهم على الدفء والتواصل.

برج العقرب برج الدلو علامات زودياك برج الجدى علم التنجيم برج العذراء

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حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 17 يناير 2024

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