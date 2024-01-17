حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 17 يناير 2024

تقدم "الدستور" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، الأربعاء الموافق 17 يناير لعام 2024، بحسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي:

الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

قد يكون من الصعب الحصول على الأموال اللازمة لمشروع جديد، لكنك ستتمكن من إدارته بطريقة ما.

التأمل أو اليوجا أو نظام التمارين الرياضية سيفعل الكثير لإعادتك إلى لياقتك البدنية.

لا تقدم نصيحة مهنية لشخص ما إلا إذا كنت متأكدًا من الأمور بنفسك.

قد يحتاج أحد أفراد العائلة الذي يدرس في الخارج إلى دعمك.

ستكون الاستراحة القصيرة موضع ترحيب كبير لتغيير الروتين. ويمكن توقع عوائد ممتازة من بيع الممتلكات.



الثور (21 أبريل – 20 مايو)

قد يحتاج البعض منكم إلى شد الحزام قليلاً على الصعيد المالي.

قد تجهد نفسك أثناء التدريبات، لذا كن حذرًا.

من المحتمل أن تستمتع بوقتك في العمل اليوم.

قد يكون ضبط النفس مطلوبًا في المواقف العائلية.

من المتوقع رحلة متعبة بالنسبة للبعض.

حجز منزل قد لا يكون ممكنا في غياب القرض.

من المرجح أن تحظى مبادرتك على الجبهة الاجتماعية بتقدير الجميع.



الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

إن أخذ الأشياء بين يديك، بدلاً من الاعتماد على الآخرين، سيكون مفيدًا في تحقيق اللياقة الكاملة.

يمكن للبعض أن يتوقع مساعدة مالية من مصدر غير متوقع. سيتم إعادة المشروع المعلق إلى المسارات من خلال مساعيك.

قد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لقضية عائلية ملحة.

من المرجح أن تجعل الرفقة الجيدة الرحلة ممتعة.



السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

من المحتمل أن يكون أدائك المالي جيدًا وأن تدخر أيضًا.

قد يصبح النظام الغذائي الانتقائي شعارك للحفاظ على لياقتك البدنية.

سوف تحتاج إلى السيطرة بشكل جيد على الموقف في العمل، قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

من المرجح أن يجعلك أحد أفراد العائلة فخورًا.

لا يمكن استبعاد السفر خارج المدينة بصحبة الأصدقاء.

من المرجح أن يتم بيع ممتلكات الأجداد بمبلغ كبير.



الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

على الصعيد المالي، سيكون اليوم مربحًا بشكل استثنائي. سوف تكون مجتهدًا في تدريباتك اليومية وستستفيد كثيرًا على الصعيد الصحي.

سيتمكن العاملون في الوظائف الحكومية من اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز حياتهم المهنية.

يمكن توقع بعض الأخبار السعيدة على الصعيد العائلي.

هناك صفقة جيدة في انتظارك على واجهة العقار.



العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

سيكون لديك ما يكفي لتمويل عملية شراء باهظة الثمن.

على المستوى المهني، من المحتمل أن تترك بصمة من خلال تألقك المطلق.

قد يحتاج شاب في العائلة إلى مساعدتك.

من المرجح أن تتحقق الإجازة وتعد بالكثير من المرح.

سوف تكون قادرًا على العثور على مستأجرين للعقار الذي تم الحصول عليه مؤخرًا.



الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)

من المحتمل أن تتخذ خطوات لتحسين نظامك الغذائي فقط لتحافظ على لياقتك وحيويتك.

كن محافظًا على الصعيد المالي من خلال عدم التبذير على نفسك.

من المحتمل أن يتم تكليفك بمهمة مرموقة يمكنها إضافة ريشة إلى قبعتك.

قد تتحقق اليوم فرصة لقضاء بعض الوقت في عزلة مع الحبيب.

التخطيط لرحلة مع شخص ما، بدلاً من السفر بمفردك، سيكون القرار الصحيح.

يمكن لأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار المالي أن يتوقعوا شيئًا إيجابيًا على صعيد العقارات.



العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مخطط كنت تفكر فيه منذ فترة طويلة.

ستحتاج إلى أن تصبح مديرًا جيدًا للوقت لإدارة مشاريعك المختلفة.

الأخبار الجيدة على الصعيد الداخلي ستساعدك على البقاء في مزاج متفائل.

تعد العائدات من ممتلكات الأجداد بالحفاظ على رصيدك البنكي في حالة جيدة.



القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

من المحتمل أن تصبح قويًا ماليًا، حيث تتدفق الأموال من الاستثمارات السابقة.

إن ممارسة بعض الأنشطة البدنية أو بعض الألعاب الرياضية يعد بالحفاظ على لياقتك البدنية.

من المرجح أن يتم استقبال أفكارك المبتكرة على الصعيد المهني بشكل جيد.

إنجازات أحد أفراد العائلة قد تجعلك فخوراً.

قد تتحقق فرصة القيام برحلة إلى الخارج بالنسبة للبعض. ينتظرك الكثير من المرح على الصعيد الاجتماعي، لذا بادر بذلك.



الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

إن بقائك في وضع الإدخار سيساعدك على تقوية جبهتك المالية.

تظل الصحة ممتازة وستبقيك نشيطًا.

ستسير الأمور في العمل وفقًا للخطط وستكون قادرًا على تحقيق الكثير.

من المحتمل أن تستمتع بنزهة عائلية.

ستحتاج إلى أن تكون أكثر انفتاحًا على الصعيد الاجتماعي، إذا كنت تريد الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك.

من المرجح أن تؤدي أعمال تجديد العقار الذي تملكه إلى تعزيز قيمته السوقية.



الدلو (22 يناير – 19 فبراير)

تتم الإشارة إلى الصعود والهبوط على جبهة العمل.

من المحتمل أن تكسب المال من خلال إظهار فطنتك المالية. ستجد طرقًا ووسائل للحفاظ على لياقتك البدنية.

سوف تشعر بالرضا عن الإنجاز الذي حققه شاب في العائلة على الصعيد الأكاديمي.

قد يكون القرار المتعلق بالملكية في صالحك.

من المرجح أن يحفز اهتمامك بشيء يحدث على الجبهة الاجتماعية الآخرين.



الحوت (20 فبراير – 20 مارس)

عوائد جيدة على الاستثمار تعدك بجعلك قويًا ماليًا.

سوف تتمكن من الحفاظ على لياقتك من خلال جهودك الخاصة.

اليوم مناسب لبدء مشروع جديد في العمل.

من المرجح أن يلبي الزوج أو أحد أفراد الأسرة جميع احتياجاتك ويثبت أنه أحد أعمدة القوة.

من المرجح أن يؤدي قضاء العطلات في مكان جديد إلى مضاعفة استمتاعك.