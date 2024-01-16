مَن هى خبيرة الأبراج التي تنبأت بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟

في واحدة من المفاجآت، أعلن أحمد العوضي انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد زواج دام لسنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين خلال الدقائق الأخيرة.

انفصال ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبد العزيز هى الأخرى خبر الانفصال من خلال تدوينة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلّقة:"تم الطلاق بيني وبين أحمد وبظل بيننا الاحترام والتقدير".

يأتي طلاق ياسمين والعوضي بعد تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف والتي تنبأت بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل أقل من شهر من الآن.

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لا تؤمن بقراءة فنجان قهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي أصبحت اسما معروفا تدريجيا بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين من لبنان وبعض دول الخليج العربي، إلى جانب شركات عالمية بدات البحث عن المشورة.

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