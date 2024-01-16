الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مَن هى خبيرة الأبراج التي تنبأت بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟

العوضي وياسمين عبد
العوضي وياسمين عبد العزيز

في واحدة من المفاجآت، أعلن أحمد العوضي انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد زواج دام لسنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين خلال الدقائق الأخيرة.

انفصال ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبد العزيز هى الأخرى خبر الانفصال من خلال تدوينة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلّقة:"تم الطلاق بيني وبين أحمد وبظل بيننا الاحترام والتقدير".

يأتي طلاق ياسمين والعوضي بعد تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف والتي تنبأت بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل أقل من شهر من الآن.

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مَن هى خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟

وولدت في بيروت، والدها الشيخ محمد كان مفتيًا مصريَا في الجامع الأزهر وتمتع بالقدرة على شفاء الناس من خلال القران الكريم، والدتها لبنانية وجدتها سورية. 

لا تتنبأ اللبنانية بالمستقبل وهي ليست عرافة، إنما فقط تمتلك قوى الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت، ويتحول إلى واقع من 90 إلى 100%.

لا تؤمن بقراءة فنجان قهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي أصبحت اسما معروفا تدريجيا بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين من لبنان وبعض دول الخليج العربي، إلى جانب شركات عالمية بدات البحث عن المشورة.

ودرست في مدرسة داخلية مع إخوتها، وعملت بائعة في غاليري، وفي سن مبكرة كانت الحاسة التي تملكها محصورة بعائلتها ومحيطها الضيق، كانت تطلق توقعات تثير استغرابهم إذ قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها سيذهب لتأدية فريضة الحج ولن يعود، وهو وبالفعل ما حدث.

وفي أغسطس 2016 عينت منظمة World Refugee Fund «الصندوق الدولي للاجئين» التي تأسست في واشنطن عام 1956 ليلى عبد اللطيف سفيرةً لها في لبنان.

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