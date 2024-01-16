انفصال العوضى وياسمين.. هل صدقت نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف؟

مع بداية عام 2024، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وذلك أثناء قراءتها للحالة العاطفية للأبراج الخاصة بهما، وهو الأمر الذي أصاب ياسمين بالغضب وجعل الثنائي يعلق "كذب المنجمون ولو صدقوا"، وردت ياسمين: "بلاش إنتي يا ليلى".

ورغم احتفال الثنائي بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الـ 44، إلا أنها فاجأت الكل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتعلن انفصالها عن أحمد العوضي، لتصدق نبوءة الانفصال التي توقعتها خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف.

ونشر العوضي مساء أمس، صورة جمعت بينه وبين ياسمين عبدالعزيز، وعلق عليها: "كل سنة وإنتى طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله فى صحة وسعادة ونجاح".

وبمجرد كتابة العوضي المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من محبيه ومتابعيه، مهنئين ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها، ومتمنين لهما دوام الحب والتوفيق.

من جهة أخرى، تستعد ياسمين عبدالعزيز، للعودة إلى عالم السينما، خاصة أنها تجهز لمشروع سينمائي ضخم، من المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، ليسجل عودتها إلى المنافسة على شباك التذاكر، بعد غياب دام ستة أعوام منذ آخر أعمالها السينمائية "الأبلة طم طم" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبوسريع، محمود غريب، وكان من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز، شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.