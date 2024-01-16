الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلادها الـ 44

رحلة ياسمين عبد العزيز من الإعلانات لصاحبة الأرقام القياسية في فى شباك التذاكر

ياسمين غبد العزيز
ياسمين غبد العزيز

بملامح برئية طلّت  ياسمين عبد العزيز على شاشات التلفزيون، تحديدًا في الخامسة من عمرها، حينما وجد الجمهور حينها جمال لم يراه من قِبل في أي فنانة، وبراعة في التمثيل على الرغم من صِغر سنها، ليكون أول إعلان لها هو نافذة لميلاد نجمة جديدة في الوسط الفني، التى يحتفل الجمهور اليوم بعيد ميلادها الـ 44.

بدأت ياسمين عبد العزيز رحلتها في عالم الفن بسبب رغبتها في إيجاد عمل تساعد فيه والدتها التي انفصلت عن والدها، فمثلّت في أول إعلان ومن ثم استقلت ماديا عن العائلة، في سن الـ15 من عمرها، وتمكنت من تحقيق حلمها بشراء عربية من مالها الخاص.

بسبب براعة وقدرة ياسمين عبد العزيز على التمثيل بأسلوب السهل الممتنع، تم ترشيحها في أول عمل درامي لتقف أمام الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، من خلال مسلسل إمرأة من زمن الحب الذي أنتج عام 1998، والذي حققت فيه نجاحا لتتوالي أعمالها الفنية.

كانت ولا زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز نجمة استثنائية، فهى الوحيدة من النساء التي تحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق بشباك التذاكر سواء في السينما أو المسرح، شاركت في أكثر من مسرحية أهمم كان "كده أوكيه"، و"رد قرضي"، عملت ياسمين مع الكثير من النجوم من مختلف الأجيال.

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ياسمين عبد العزيز صاحبة "قلب جرئ"، و"رشة جرئية"، كما أنها "الدادة دودي"، وتتحوّل لتصبح "الآنسة مامي"، والبعض يراها "هربانة منها"، ليصبح لقبها في الوقت الحالي "وحش الكون"، من خلال دورها "غزل" الذي قدّمته في مسلسل "اللي مالوش كبير" رمضان 2022، الذي قدّمته مع زوجها الفنان أحمد العوضي لأول مرة، ومن ثم نجحا الثنائي في تقديم "ضرب نار" رمضان.2023

صاحبة الأرقام القياسية

ستظل ياسمين عبد العزيز هي الفنانة الوحيدة التي كانت ولا زالت بالبطولة النسائية في دور العرض السينمائي، لتكون هي صاحبة الأرقام القياسية على شباك التذاكر، ويحبها الجمهور وينتظر أعمالها سواء كانت في عالم السينما أو التلفزيون.

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