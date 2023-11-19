الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر تكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قررت النجمة ياسمين عبد العزيز، الخروج من السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، وكشفت مصادر لـ "الدستور" أن  الفنانة قررت الخروج من السباق الدرامي الرمضاني المقبل بعد عدة جلسات عمل جمعتها مع المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للاتفاق على عمل درامي جديد كان من المفترض أن تدخل به الماراثون الرمضاني.

 سر خروج ياسمين عبد العزيز من السباق الدرامي الرمضاني المقبل

وأشارت المصادر إلى أن "ياسمين" بعدما أبدت إعجابها وموافقتها المبدئية على العمل، قامت بقراءة السيناريو كاملا، ووجدت خلاله تشابها مع إحدى الشخصيات التي جسدتها من قبل فى أعمال درامية لها، ومن ثم فضلت الاعتذار والغياب عن الموسم الدرامي الرمضاني، خاصة أنها تفضل دائما الظهور بشكل مميز وتقديم شخصيات مختلفة، خاصة أن هذا العمل كان يعد لها بطولة نسائية منفردة بعد انفصالها فنيا عن زوجها النجم أحمد العوضي الذي ينافس فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "حق عرب".

آخر أعمالها الدرامية

وكانت ياسمين عبد العزيز، شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.

وتصدر مسلسل  "ضرب نار"، الترند، طوال أيام عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في نهاية رمضان، أن معدل نشر التغريدات حول مسلسل ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 90 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 39 مليونا و60 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليونًا و200 ألف مغرد.

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