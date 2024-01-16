الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العوضى يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز: كل سنة وأنتى حبيبتى

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

حرص النجم أحمد العوضي، على تهنئة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، والاحتفال بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

 

العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

ونشر "العوضي" صورة تجمعه بزوجته ياسمين، وعلق عليها قائلا: كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي.. العمر كله ان شاء الله فى صحة وسعادة ونجاح.

 

وبمجرد كتابة العوضي للمنشور، سرعان ما انهالت التعليقات من محبيه ومتابعيه، مهنئين ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، ومتمنين لهما دوام الحب والتوفيق.

 

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بعد غياب دام 6 سنوات 

ومن جهة أخرى، تستعد ياسمين عبد العزيز، للعودة إلى عالم السينما، خاصة أنها تجهز لمشروع سينمائي ضخم، من المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، ليسجل عودتها إلى المنافسة على شباك التذاكر، بعد غياب دام ستة أعوام منذ آخر أعمالها السينمائية "الأبلة طم طم" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبو سريع، محمود غريب، وكان من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

 

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز، شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر انستجرام
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