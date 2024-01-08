أول رد للعوضي بعد فيديو رقص ياسمين عبدالعزيز بالترينج الأحمر

تفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع الفيديو الذي شاركته ياسمين عبد العزيز مع جمهورها وهى ترقص رفقة زوجها أحمد العوضي، وتم تركيب وجه ياسمين وزوجها بالذكاء الاصطناعي عليهما.

وشاركت “ياسمين” فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت:“الخديوي ميعملش الحركات دي، أنا الدادة دودي أعمل كده عادي”، ولاقت الكثير من التعليقات من قِبل جمهورها وكتب البعض منهم: "كلنا مستنيين رد الخديوي".

وتفاعل زوج ياسمين عبد العزيز على الفيديو الذي شاركت به جمهورهما عبر منصة التواصل معلقًا:"طب دا كلام".

https://www.instagram.com/reel/C1123f9IiUL/?igsh=azZtYjk5aWVpbWNs

يقوم ببطولة الإسكندراني كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقدم العوضى شخصية الابن «بكر الإسكندرانى» بحرفية شديدة، أظهرت قدراته الكبيرة فى التمثيل، خاصة مع تعقد خطوطها الدرامية، فهو شاب قوى يمتاز بمحاولة فرض رأيه وسيطرته على الجميع، لكن هذا لا يغير احترامه الكبير لوالده.

يشارك فى بطولة فيلم «الإسكندرانى»، إلى جانب أحمد العوضى، كل من: حسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وآخرين.

والإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بينما تولى مهمة الإشراف العام على الإنتاج أحمد عفيفى، وتصوير عبدالله أكرم، وديكور سامح سليم، ومنتج فنى صبرى السماك، ومونتاج عمرو عاكف.