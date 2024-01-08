الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا: "من وإحنا بنصوّر وأنا واثق إن الإسكندرانى هيكسر الدنيا"

عصام السقا
عصام السقا

تنافس كل من فيلم "أبو نسب والإسكندراني والحريفة" على المراكز الأولى في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري في منافسة أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، حيث حقق فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، والفنانة زينة، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف إيرادات مرتفعة، وصلت لـ2.224.460 جنيه.

وأعرب الفنان  عصام السقا، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الذي يشارك في بطولته للمرة الأولى سينمائيًا رفقة الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد حديث روّاد السوشيال ميديا عن الفيلم، موضحًا: “الفيلم حلو جدًا، واجهتدنا عليه، وربنا مش بيضيع مجهود حد، وفخور إني جزء من الناس اللي اشتغلت في الإسكندراني".

وتابع السقا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "وإحنا بنصوّر وأنا واثق إن فيلم الإسكندراني هيكسر الدنيا، لأن قعدنا نحضر حوّالي شهرين، وبروفات أكشن حوالي شهر، والناس كلها مبسوطة بيه وبيشتغلوا على الفيلم بحب، وأتمنى أنه يكون عجب الجمهور". 

أبطال فيلم الإسكندرانى

يقوم ببطولة الإسكندراني كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقدم أحمد العوضى شخصية الابن «بكر الإسكندرانى» بحرفية شديدة، أظهرت قدراته الكبيرة فى التمثيل، خاصة مع تعقد خطوطها الدرامية، فهو شاب قوى يمتاز بمحاولة فرض رأيه وسيطرته على الجميع، لكن هذا لا يغير احترامه الكبير لوالده. 

يشارك فى بطولة فيلم «الإسكندرانى»، إلى جانب أحمد العوضى، كل من: حسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وآخرين.

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بينما تولى مهمة الإشراف العام على الإنتاج أحمد عفيفى، وتصوير عبدالله أكرم، وديكور سامح سليم، ومنتج فنى صبرى السماك، ومونتاج عمرو عاكف.

أبطال فيلم الإسكندراني فيلم الإسكندراني الإسكندراني الفنان عصام السقا عصام السقا الفنان أحمد العوضي

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