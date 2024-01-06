السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات الأبراج 2024 | أصحاب الأبراج الترابية.. احذروا الحب وما ينتظركم فى العمل؟

الابراج 2024
الابراج 2024

 يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة التفاصيل الكاملة عن الأبراج وما هو المتوقع لكل برج خلال السنة الجديدة فبعض الناس يشعرون باهتمام كبير تجاه الأمر.

‏ونستعرض في السطور التالية مجموعة من التوقعات الخاصة بالأبراج الترابيه، وفقا لآراء بعض الخبراء المختصين بعالم الأبراج فقد اجمعوا على مجموعة من الأحداث التي من تحدث أو في انتظار تلك الأبراج ترابية.


توقعات برج العذراء 2024

برج العذراء:

‏يجب أن يعلم برج المتوقع له مواجهة بعض المشكلات المتعلقة بشريك، لذا يجب على أصحاب برج العذراء التأكد من حل الخلافات والتعامل السريع معها وذلك من أجل عدم تفاقم المشكلة مع شريك الحياة أن بعض الخبراء توقعوا وجود بعض الخلافات في وجهات النظر أما على صعيد العمل فيجب على أصحاب برج العذراء العمل بشكل جاد لي يتمكنوا من تحقيق نتائج مميزة خلال عام 2024 كما يجب على أصحاب برج العذراء زيادة النشاط الخاص بهم من خلال ممارسة الرياضة والتأكد من الالتزام الأنظمة الصحية حتى لا يتعرض لوعكات صحية.

 

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 توقعات برج الجدي 2024
 

برج الجدى:

‏يجب على برج الجدي معرفة ان عام 2024، أفضل فترة له للحب وتكوين حياة مع الشريك الآخر وذلك لأنك كافة الكواكب تعمل لصالحه ويجب التأكد من الحرص على مشاركة شريك الحياة كل التفاصيل الخاصة به وذلك لأن عام 20 24 سيشهد اختلاف كثيرا على مستوى الحب.

هذا العام، النجاح حليفك وتعمل بكفاءة، وتتألق بأفكار مبتكرة، تضاعف مواهبك، ولا شيء يقف في طريقك، في بعض الأحيان قد يؤدي تراجع عطارد، ومشاكل الاتصال التي يسببها إلى إبطائك، وقد يكون مصدرًا لصراعات، لكنك تثبت أنك أقوى في مواجهة التحديات.

 

 توقعات برج الثور 2024
 

برج الثور:

‏على برج الثور أن يحاول خلال عام2024 اكتساب مهارات جديدة وذلك لكسب مسيد من المال خلال عام ٢٠٢٤، ليه عليه أن يدرس كثيرا خلال هذا العام ويحقق مزيد من المكاسب الشديدة، العاطفي على اصحاب برج الثور أن يتأكد من مشاعرهم بشكل كبير قبل أن يظهر تلك المشاعر لشرك حياتهم.

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