السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

خبيرة أبراج توضح تأثير دخول كوكب عطارد محيط برج العذراء

ابراج
ابراج

أوضحت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، تأثير انتقال كوكب عطارد وخروجه من برج الأسد إلى برج العذراء على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

وقالت منى: "كوكب عطارد حاليا في الدرجة الأخيرة من برج الأسد وبيستعد ينتقل لبيت شرفه في العذراء وسوف يتراجع فيه ومن المفترض أن وجود كوكب عطارد في برج العذراء جيد جدا للتواصل ولإجراء الفحوصات الطبية ولشراء السيارات والأجهزة الإلكترونية ولكن أول أسبوع لدخول كوكب عطارد والذي بدأ تأثيره من اليوم السبت سيكون في معارضة مع كوكب زحل وسوف يقترن بكوكب المريخ لذلك ستكون الطاقة سيئة جدا في مستوى الحوارات والمناقشات وربما تزيد حوادث الطر ق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات ويجب الانتباه أيضا لمشاكل الأسانسيرات، وربما مشاكل في المياه أو انقطاعات ببعض المناطق أو مشاكل خاصة بالسباكة".

وأضافت: "يجب أن يعرف الناس أن الكلام الآن له كارما قوية جدا لذلك يجب الانتباه جيدا على الأسرار والحذر من النميمة والحذر من النطق بأي كلام سلبي أو الدعاء على النفس أو علي أي أحد أو النطق بأي كلمة سلبية لأنه سيكون لها تجل كبير على الأرض".

وأردفت: "يجب الحذر من الخلافات تحديدا مع كبار السن وكل من له سلطة ولا يفضل توقيع العقود وشراء السيارات أو أجهزة الموبيلات لمدة 10 أيام على الأقل، ويجب أيضا الابتعاد عن الأكل في المطاعم ربما يكون به مشاكل تخصها وربما لا قدر الله حرائق، ويمكن أن نسمع عن مشاكل تخص المستشفيات أو القطاع الطبي في العموم".

واستكملت: "يجب أن يعرف الناس أن ما يحدث هو انعكاسا من الكواكب للذي يحدث على الأرض لذلك يجب الانتباه للطاقات وللتحذيرات حتى يقلل الناس أي تبعات للطاقة السيئة هذه، خاصة أننا في فترة تراجعات أغلب الكواكب".

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