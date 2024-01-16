تأثير دخول القمر محيط برج الحوت.. عالمة فلك توضح

يتساءل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات دخول القمر في محيط برج الحوت الذي تكون ذروته فجر غدا الأربعاء، خلال تلك الفترة على مواليد الأبراج بشكل كبير، وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تقول منى: «اليوم القمر يدخل محيط برج الحوت بزوايا سعيدة مع كوكب أورانوس والشمس ومقترن بكوكب نبتون

اليوم لا يوجد صدف، كل شيء سوف يحدث به إشارة لكم، معظم الناس سوف تميل للتعبير عن مشاعرها بطرق غير مباشرة لكنها ستكون صادقة سواء كان ذلك بالخير أو الشر».

وتابعت: «البعض سوف يرسل لهم أغنية أو بيت شعر ويكون مقصود به مشاعر معينة غير متوقعة من الشخص الراسل، وفي نفس الوقت الناس ستقع في الكلام بسهولة، وسيتم اكتشاف كذبهم ببساطة، سيكون يوم جيد للتقديم على طلب الوظائف ولإنهاء الأوراق والمعاملات الحكومية».



وتضيف: «الأحلام منذ فجر اليوم فيها إشارات مهمة لكم وتحديدا الاحلام الروحية اي شخص حلم بحشرات أو حيوانات في بيته أو بتطارده دلالة سحر أو حسد بحياته واي شخص حلم بأية قرانية أو شيخ أو رجل دين دلالة للتخلص من ما يعيقهم، بعض المناطق أو الدول سوف تشهد أمطار كثيفة وبعض المناطق سيكون بها مشاريع جديدة تخص المياه والصرف الصحي، وربما يكون هناك اكتشافات تخص مجال البترول أو الغاز.

أما على المستوي الدولي، ربما يكون هناك زلزال عنيف بأحد الدول أو حادث وسيلة نقل كبيرة طيران أو قطار، وربما يكون في مشكلة تخص الإنترنت أو وسيلة تواصل اجتماعي.

من الممكن عطل أو تهكير أو تسريب وثائق ومعلومات مهمة تطيح بمسؤول أو تتسبب في فضيحة دولية لدولة أجنبية، وبيزيد نشاط العواصف الرعدية لأن تلك الفترة سوف تشهد انتقال كوكب بلوتو لبرج الدلو مع زوايا فلكية أخرى.

البعض سيشعر بأن هناك أحداث تعاد معه من سنين ماضية، ذلك العام سيكون الكثيرين أكثر تقبل للتغيير وسوف يبدأون من جديد ويتعلمون من جديد بعض الدروس.

سيكون هناك بعض الناس التي ستحل أن تبقى متمسكة بافكارها ورافضة تغيير مخططاتها وأهدافها وتفكيرها ولكن ستكون أكثر الناس تعب، أما الناس التي ستتقبل فكرة أنها تبدأ من جديد ويكون عندها مرونة التعامل مع التغييرات التي تحدث لها، هي التي ستقدر تطور وتنجح في حياتها.

الطاقة ستكون مشحونة بالعصبية والتوتر والتسرع والردود المتهورة او الانفعالية نوعا ما، يجب الانتباه من السرعة عند القيادة ومن المخالفات القانونية، والانتباه لطاقة النار والالات الحادة لان بيزيد نشاط الحرائق واستخدام الاسلحة او التعرض للإصابات.