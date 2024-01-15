تأثير دخول القمر محيط كوكب عطارد.. عالمة فلك تجيب

يتساءل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات دخول القمر في محيط كوكب عطارد الذي تكون ذروته اليوم الإثنين، خلال تلك الفترة على مواليد الأبراج بشكل كبير، وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

وقالت “أحمد” خلال تلك الساعات بينتقل القمر إلى محيط كوكب عطارد، وبما ان كوكب عطارد بيحكم الفكر والتواصل والكلام ووسائل الاتصال والمواصلات وبدخول القمر في محيطه هذا يرجع لنا الانضباط في التواصل والتفكير المضبوط.

ولانه سيقترن بالمريخ في زاويا سعيدة مع المشتري معظم الناس لن تقول الفترة القادمة الا الصدق وستظهر حقائق كثيرون حولهم، لان بيكون في صعوبة في الكذب، الناس ستقول الحقيقة حتي لو هتزعل من حولهم من غير مجاملة.

وأضافت: ناس كثيرة الفترة الماضية اتعرضت لشائعات نميمة وافتراءات واتهامات باطلة سوف يعود لها حقوقها او تنكشف لهم الحقيقة.

سيكون هناك تسهيل بعض الاجراءات الحكومية وسيكون هناك تركيز أكثر في المذاكرة وافضل وقت طول ال25 يوم، وايضا وقت مناسب لتوقيع العقود ولبيع وشراء العقارات وبداية المشاريع ولاي اتفاقات عموما.

وتابعت: حتى يوم يوم 24 يناير ستكون بعض الأمور غير منضبطة عند بعض الناس، يجي عدم الثقة في اى شخص، و الانتباه للتحويلات المالية خارج الدولة او تغيير وتحويلات العملات الاجنبية ولا يفضل اي اجراءات تجميل ولا شراء ذهب لان هناك احتمالات التعرض للاحتيال ونتائج عمليات التجميل لن تكون مرضية، وأكثر الأبراج التي ستكون متأثرة بهذا الحدث الفلكي وزواياه السلبية هي برج العذراء والجوزاء والقوس، سيكون كلامهم اقل و ولا يوجد عندهم رغبة في التواصل وسيتهربوا من المقابلات والمكالمات وسيتوتروا اكتر من الزحمة والدوشة على عكس عادتهم.

وأشارت إلى أن الوقت بعد ٢٥ يناير يصلح للصلح بين المتخاصمين وللمطالبة بالحقوق وسيكون التواصل بين الناس في احسن حالاته، لذلك يجب استغلال تلك الفرصة والاعتراف بالحب لمن حولنا.

ويمكن أن تكون على المستوى الدولى حوادث نقل كبيرة خاصة في البحر الاحمر او حادثة تخص طائرة او وقوع زلازل في بعض المناطق.