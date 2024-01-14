الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقدم العديد من الخدمات.. رابط بوابة الأزهر الشريف الإليكترونية لعام 2024

بوابة الأزهر الشريف
بوابة الأزهر الشريف الإليكترونية

بدأ ماراثون امتحانات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية بمراحلها المختلفة سواء في المدارس الحكومية أو التجريبية أو الخاصة أو اللغات أو الأزهرية.

 

وتزايد بحث أولياء الأمور في الفترة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل عن بوابة الأزهر الإلكترونية وعن أهم الخدمات التى تقدمها حتى يتم الاستفادة من خدماتها.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024
 

وأتاح الأزهر الشريف خدمة جديدة يقدمها لطلابه حتى يستفيدوا من خدمات الأزهر الشريف التي يتيحها عن الطريق الرابط الإلكتروني للدخول على بوابته الإلكترونية من خلال الضغط هنا  https://www.azhar.eg/splash.html

 

خدمات بوابة الأزهر الشريف 2024 

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ومن خلاله يمكن الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف، وهى كالتالي:

- نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية في جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية  والشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني.

نتيجة شهادة الدور الأول لشهادات القراءات.

نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى.

مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023 2024.

مسابقة ثقافة بلادي.

نتيجة قرعة الرحلات التي ينظمها الأزهر الشريف.

مسابقة "بنت الأزهر" للطالبات الوافدات.

نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول .

نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الثانى.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاعلان عن رحلات أجازة نصف العام ورحلات اجازة اخر العام.

نتائج التحويل بين المعاهد الأزهرية.

خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية.

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كيفية التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024 
 

وفي وقت سابق كانت إدارة الأزهر الشريف قد فعلت رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية عن طريق موقعها الاليكتروني عن طريق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:
توجيه الطالب إلى المعهد المقيد به لاستلام الاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وذلك بعد أن يتأكد مختص شؤون الطلاب من بيانات الطالب.

الخطوة الثانية:
القيام بالدخول الى بوابة الأزهر الشريف بالضغط على الرابط المذكور أعلاه.

الخطوة الثالثة:
الدخول عن طريق  اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة.

الخطوة الرابعة:
الضغط على كلمة طلب التحويل إلكترونيًا بعد مراجعة بيانات الطلب جيدًا.

الخطوة الخامسة:
سوف يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منها الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد بالقبول أو الرفض على أن يتم إبداء السبب في حالة الرفض.

الخطوة السادسة:
في حالة قبول طلب التحويل بين المعاهد الأزهري  يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد ، ويقوم ولي الأمر بطباعة الطلب والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

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