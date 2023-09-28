خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، فيما أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن شروط النقل بين المعاهد الأزهرية بسهولة، حيث تم فتح باب التحويل بداية من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

أولًا يجب أن يقوم ولي الأمر بتقديم طلب تحويل إلكتروني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا. وذلك بعد أن يتأكد ولي الأمر، بوجود مكان لأبنائه بالمعهد الأزهري المراد التحويل إليه، ثم يتم تحويل الطلب الإلكتروني إلى المنطقة الأزهرية المراد التحويل إليها، ويتم إخطار ولي الأمر برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، بقبول تحويل الطالب أو رفضه، وفي حالة القبول يتم طباعة الاستمارة لتقديمها إلى المدرسة.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية

يشترط للتحويل بين المعاهد الأزهرية، أن يتأكد الموظف من هوية ولي الأمر، ثم يقوم باعطاءه اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بأبنائه، من المعهد المقيدين به، حتى يتم التحويل، ويتحقق الموظف من صورة الطالب وعمره من خلال صورة رسمية من شهادة ميلاد الطالب، وتقديم الاستمارة الواردة، بعد الرد بقبول التحويل الإلكتروني، والتي يقوم الطالب بطباعة نستختين منها لتقديم نسخة والاحتفاظ بنسخة أخرى، وشهادة معتمدة من المعهد بالموافقة على تحويل الطالب إلى المعهد المراد التحويل إليه، وتقديم كافة البيانات المطلوبة، وأن يكون سن الطالب مناسبًا بما يتوافق مع شروط التحويل، ويتم سحب الملف في نهاية الإجراءات، وتقديمه للمعهد المراد التحويل إليه، ويحظر النقل في صفوف الروضة والصف الأول الابتدائي.

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