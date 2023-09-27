رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط قبول الطلبات
مع قرب بدء العام الدراسي الجديد يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 عبر جوجل، حيث يسعوا لمعرفة كيفية التحويل بين جميع المعاهد الأزهرية 2023، حيث أتاح قطاع المعاهد الأزهرية لينك التحويل بين المعاهد الأزهرية بشكل إلكتروني، وتكون من خلال بوابة خدمات الطلاب الإلكترونية للتعليم الأزهري.
رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023
وتستعرض «الدستور» كل ما سيخص التحويل ما بين المعاهد الأزهرية 2023.
لينك التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023
أتاح قطاع المعاهد الأزهرية في مصر رابط التحويل ما بين المعاهد الأزهرية 2023، من خلال: من هنا.
خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023
- الدخول على بوابة خدمات الطلاب الإلكترونية للتعليم الأزهري من هنا.
- الموافقة على طلب التحويل من خلال المعهد الموجود به الطالب.
- اتباع كافة إجراءات التحويل للمعهد الذي يرغب الطالب في التحويل إليه.
- طباعة نسختين من الطلب المقدم.
- وكذلك سحب الملف.
- تقديم الشخص إلى المعهد المُحول إليه.
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شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023
- يجب توجيه الطالب وولي أمره إلى المعهد المقيد به وذلك لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- ويتأكّد رائد التحول الرقمي في المعهد ومتخصص شؤون الطلاب من خلال شخصية الطالب وولي أمره قبل إعطاءه كلمة المرور.
- ويجب أن سوف توافق الجهة المنقول منها الطالب على طلب النقل أولًا.
- ويجب أن يتحقق في الطالب شرط السن، إذ يتقدم ولي الأمر بإفادة وبكون بسن القبول إلى المدرسة الذي يريد التحويل إليها.
- ضرورة أن يجتاز الطالب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية بالإضافة إلى دراسة مادتي علوم ورياضيات باللغة الأجنبية الأولى.
- ويجب أن يكون الطالب التحق في مرحلة رياض الأطفال، وذلك يكون لمدة عامين كاملين قبل التحاقه بالصف الأول الابتدائي.
- ويحق للطلاب الراسبين عامين و استنفذوا سنوات الرسوب التقدم للإمتحان في التعليم العام من المنازل عقب تسلمهم الملف من المعهد الأزهري والذي قد تم تقييدهم فيه، ومدارس التربية والتعليم ويكون بحالة الطالب الموضحة به.