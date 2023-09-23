السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قطاع المعاهد الأزهرية يدشن برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات

برنامج قطاع المعاهد
برنامج قطاع المعاهد الأزهرية

دشّن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، برنامج تدريبي لمعلمي ومعلمات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، المكلفون بتدريس كتابي (اكتشف Discover– تواصل Connect plus) بمعاهد اللغات، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

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ويأتي تدشين البرنامج التدريبي تحت رعاية كريمة من فضيلة  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. 

وتم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات بالأزهر الشريف للصفوف (الأول – الثاني -الثالث) الابتدائي، حيث تم انطلاق البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتور أحمد شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك بالتنسيق بين كل من: الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي، والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية، وإدارة التدريب التربوي.

في الجهة المقابلة، أشار مدير إدارة التدريب التربوي الدكتور شريف سميح أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أكد أن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية سوف تطلق برنامج تدريبي لتدريب معلمي معاهد اللغات للصفوف (الأول – الثاني -الثالث) الابتدائي، وذلك من مستويات متعددة على مدار العام الدراسي.

 

قطاع المعاهد الأزهرية برنامج تدريبي تنمية مهارات معلمي معاهد معاهد اللغات الأزهر الشريف

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