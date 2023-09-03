قطاع المعاهد الأزهرية يطلق الأسبوع الثاني من برنامج TEA المستوى الثاني

افتتح اليوم الأحد، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية الأسبوع الثاني من برنامج TEA والذي يقيمه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة؛ برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبمتابعة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور الدكتور عبدالدايم نصير مستشار الإمام الأكبر لشئون التعليم.

برنامج TEA المستوى الثاني

​​​

واستقبل اليوم مركز الأزهر للمؤتمرات عدد (90) مدربًا من محافظات سوهاج، والجيزة، والوادي الجديد، وبني سويف، ودمياط، وأسيوط، والبحيرة، والقاهرة مقسمين على ثلاث قاعات، بحيث تحتوي كل قاعة على ثلاثين مشاركًأ.

برنامج TEA المستوى الثاني

ورحب كل من الدكتور عبدالدايم نصير والدكتور أحمد الشرقاوي بالسادة المشاركين وبممثلي المجلس الثقافي البريطاني، وأكدا في كلمتهما أهمية نقل ما تحصلوا عليه إلى زملائهم بالإدارات، والمناطق الأزهرية المختلفة؛ مما ينعكس على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية.

برنامج TEA المستوى الثاني

يذكر أنه قد حضر الافتتاح كل أ. عصام القاضي مدير عام جودة التعليم، ود. إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمة، وأ. نهى درويش مدير عام رياض الأطفال، وفي النهاية أبلغ أ.د الشرقاوي تحايا فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني للجميع، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للمشروع بكافة مستوياته.

برنامج TEA المستوى الثاني

وكان رئيسُ قطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ وقياداتُ المجلسِ الثقافي البريطاني سلموا متدربي الأسبوع الأول شهاداتِ اجتيازِ برنامجِ TEA.، بحضور قيادات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وعلى رأسهم الشيخ أيمن عبدالغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية-، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي -وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم.

برنامج TEA المستوى الثاني

جدير بالذكر انتهاء الأسبوع الأول من برنامج TEA، والذي يقوم به المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع قطاع المعاهد الأزهرية.

برنامج TEA المستوى الثاني

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م، وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

برنامج TEA المستوى الثاني

برنامج TEA المستوى الثاني