السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قطاع المعاهد الأزهرية يدشن برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بمعاهد اللغات، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، ينفذ قطاع المعاهد الأزهرية برنامج تدريب معلمات رياض الأطفال بمعاهد اللغات. 

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انطلاق البرنامج التدريبي

وتم انطلاق البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بالتنسيق بين كل من الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي برئاسة خالد سلامة، والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية برئاسة الدكتور إسماعيل الشربيني، والإدارة العامة لرياض الأطفال برئاسة نهى درويش، وإدارة التدريب التربوي برئاسة دكتور شريف سميح.

من جهة أخرى، أشار الدكتور شريف سميح، أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تركيز هذه البرامج على الجانب العملي بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للعاملين بمعاهد اللغات.

جدير بالذكر، أن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية سوف تطلق برنامجًا تدريبيًا لتدريب معلمي معاهد اللغات للصفوف (الأول – الثاني -الثالث) الابتدائي، وذلك من مستويات متعددة على مدار العام الدراسي.

وفي وقتٍ سابق، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات). 

ومن المقرر أن يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

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