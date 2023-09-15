الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيسا قطاع المعاهد والمجلس الثقافى البريطانى يشهدان اليوم الختامى للأسبوع الثالث لمشروع TEA

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسيد مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، فعاليات اليوم الأخير للأسبوع الثالث من (برنامج TEA) الذي يعقده قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني؛ لرفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية. 

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ورحب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس المجلس الثقافي البريطاني بالمعلمين المشاركين في فعاليات البرنامج التدريبي، معربين عن تطلعهم أن يسهم البرنامج في رفع كفاءتهم المهنية في اللغة الإنجليزية، بما ينعكس على الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية ومستوى تحصيلهم وإجادتهم للغة الإنجليزية. 

 

من جانبهم، أعرب المشاركون في فعاليات البرنامج عن سعادتهم البالغة بتواجدهم بين قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وممثلي المجلس الثقافي البريطاني، مؤكدين أن البرنامج مَثل فرصة حقيقة لهم لتنمية مهاراتهم اللغوية، متوجهين بالشكر لقيادات الأزهر، والقائمين على البرنامج من المجلس الثقافي البريطاني، لما قدموه من دعم خلال فترة انعقاد البرنامج، ومطالبين بعقد مثل هذه البرامج التدريبية بشكل مستمر لما لها من أهمية كبيرة في تنمية مهاراتهم العلمية والعملية. 

 

وفي ختام البرنامج، قام الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية، وعصام القاضي مدير عام جودة التعليم،  وهالة أحمد مديرة البرامج بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي، متمنين لجميع المشاركين دوام النجاح والتوفيق.

 

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور  أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم لافتتاح الأسبوع الثالث والأخير من برنامج TEA والذي يقام بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، الأسبوع الثالث والأخير من برنامج TEA، حيث ألقى أحمد الشرقاوي كلمة موجزة بين فيها ارتباط اللغات الأجنبية بالدين، وركز فضيلته على حث الإسلام منتسبيه على أهمية تعلم اللغات الأجنبية وضرب على ذلك أمثلة من السنة النبوية الشريفة.

 

يذكر أن البرنامج مقسم على ثلاثة أسابيع مختلفة؛ بحيث يشمل كل أسبوع تسع محافظات مختلفة، يتم دمج الوجهين القلبي والبحري.

 

قطاع المعاهد الأزهرية المجلس الثقافي البريطاني برنامج TEA معلمي اللغة الإنجليزية البرنامج التدريبي

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