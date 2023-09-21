الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

ازداد محرك البحث جوجل علي البحث حول تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، حيث أغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق أمس الأربعاء باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة بعد انتهائها بـ72 ساعة.

رابط نتيجة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وكانت قد بدء تنسيق الدبلومات الفنيه في يوم الإثنين الموافق 4/9 ويستمر حتى يوم 14/9 وتم مده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتي اليوم الأربعاء الموافق 20/9 كآخر فرصة لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق.

وجاء رابط تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023  كالتالي (من هنا).

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات

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موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكيفية تسجيل الرغبات

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موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وآخر موعد لتسجيل الرغبات

وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2022 كالتالي:

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61

كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56

هندسة طنطا 99.22

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17

هندسة كفر الشيخ 99.17

هندسة الإسكندرية 98.78

هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67

هندسة القاهرة 98.61

هندسة المنصورة 98.61

هندسة بنها 98.50

هندسة الطاقة أسوان 98.44

هندسة جنوب الوادي 98.44

هندسة الزقازيق 98.44

هندسة بنها بشبرا 98.44

هندسة حلوان 98.44

هندسة حلوان بالمطرية 98.33

هندسة بني سويف 98.33

هندسة الفيوم 98.28

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28

هندسة المنيا 98.28

هندسة أسوان 98.22

هندسة دمياط 98.22

هندسة عين شمس 98.22

هندسة أسيوط 98.17

هندسة بور سعيد 98.17

هندسة السويس 98.17

هندسة سوهاج 98.11

تربية حلوان 97.89

تربية السويس 97.78

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 97.78

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.78

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 97.67

تربية المنيا 97.61

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.56

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 97.50

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.44

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 97.28

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.25

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 97.20

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.20

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 97.17

تربية نوعية طنطا 97.17

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 97.11

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 97.06

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.05

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.97

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.90

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.85

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 96.83

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.83

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود.

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