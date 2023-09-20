رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عن رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتي الأولي والثانية الذين استنفذوا رغباتهم وطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2023، حيث أغلق اليوم الأربعاء موقع التنسيق الالكتروني باب تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب والذي امتد حتي اليوم وكان من المقرر أن يغلق أمس الثلاثاء حيث بدء يوم الأحد الماضي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة بـ 72 ساعة، وجاء رابط نتيجة تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو كالتالي (من هنا).

وأعلنت نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات يوم السبت الماضي وقد تقدم عدد طلاب من الشعب العلمية 141170 ومن الشعبة الأدبية 186437 الإجمالي 227607، وعدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية الشعب العلمية 51300 الشعبة الأدبية 18360 الإجمالي 69660، ومن المعاهد التابعة للوزارة الشعبة العلمية 84239 والشعبة الأدبية 67025 بإجمالي عدد طلاب 151264.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023:

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322

معهد فني صحى رياضه المنصورة 322

معهد فني صحى رياضه طنطا 321

علوم الارض بني سويف 321

فنون تطبيقية حلوان 320.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5

إعلام بني سويف 320.5

إعلام جنوب الوادي 319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318

معهد فني صحى رياضه بنها 317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317

فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5

فنون تطبيقية دمياط 316

فنى تمريض كفر الشيخ 316

علوم الإسكندرية رياضة 315.5

فنى تمريض طنطا 315

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