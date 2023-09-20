رابط فعال.. نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية خلال ساعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق «هنــــــا».

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويستطيع طلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣، من موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي «هنـــــــــــا».

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نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.