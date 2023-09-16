السبت 16 سبتمبر 2023
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مصر

الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023

تنسيق 2023
تنسيق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري  في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023.

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نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023.. الرابط والموعد

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لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على بوابة الحكومة المصرية

الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة كالتالي:

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط  383

طب المنصورة     382.5

طب الزقازيق      382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية    381

طب اسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ    379.5

طب طنطا   379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا   377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بور سعيد     377.5

طب عين شمس    377

طب بنها    377

طب قناة السويس بالإسماعيلية  376

طب أسنان أسيوط 376

طب حلوان  376

طب أسنان المنصورة    375.5

طب أسوان  375.5

طب السويس       375

طب بني سويف    375

طب الفيوم   375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش       374.5

طب أسنان الزقازيق     374

طب أسنان المنيا   374

طب أسنان طنطا  374

طب أسنان كفر الشيخ    373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان عين شمس   373.5

طب أسنان الإسكندرية   373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان المنوفية       373.5

طب أسنان السويس      373

طب أسنان بني سويف   373

طب أسنان الفيوم  373

صيدلة سوهاج     372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ  372

علاج طبيعي بورسعيد   371.5

علاج طبيعي بنها  371

علاج طبيعي جنوب الوادي     371

صيدلة جنوب الوادي     370.5

علاج طبيعي قناة السويس      370.5

علاج طبيعي القاهرة     370

علاج طبيعي السويس    370

صيدلة المنصورة  370

صيدلة أسيوط      369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق   369

صيدلة طنطا       368.5

صيدلة القاهرة     368.5

هندسة القاهرة     368.5

صيدلة دمنهور     368.5

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية      368.5

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ     368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد   368

صيدلة المنوفية     368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم       367.5

صيدلة ج الوادي الجديد  367

صيدلة حلوان      367

صيدلة مدينة السادات     367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم      366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم    365

هندسة الزقازيق   364.5

هندسة المنصورة  364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم   364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم       363

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف       362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية      362.5

طب بيطري المنصورة   362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم   362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم      361.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم   361.5

هندسة دمياط       361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم    361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

طب بيطري الزقازيق    361

طب بيطري سوهاج      360.5

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم  360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم    360.5

طب بيطري كفر الشيخ   360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم       360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم   360

طب بيطري عين شمس  359

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم  359

طب بيطري جنوب الوادي      359

هندسة بور سعيد   359

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم     358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم      358

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم      358

هندسة طنطا 358

طب بيطري أسيوط       358

طب بيطري الإسكندرية  358

طب بيطري المنوفية     358

طب بيطري دمنهور      357.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم   357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم    357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم     357.5

هندسة بنها بشبرا  357.5

حاسبات و معلومات العريش علوم    357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم    357

هندسة الإسكندرية 357

طب بيطري القاهرة      356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم    356.5

طب بيطري بنها   356.5

هندسة كفر الشيخ  356.5

هندسة حلوان      356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور     356

طب بيطري المنيا 356

هندسة بنها  355.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية       355

هندسة السويس    355

هندسة المنوفية بشبين الكوم     355

طب بيطري مدينة السادات     354.5

طب بيطري أسوان       354.5

هندسة حلوان بالمطرية   354

طب بيطري العريش     353.5

طب بيطري بني سويف  353.5

طب بيطري مطروح     353

طب بيطري الوادي الجديد      352.5

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي     351.5

هندسة بني سويف 351

ألسن كفر الشيخ    350

هندسة أسوان      350

هندسة المنيا 350

تمريض المنصورة 350

تمريض بور سعيد 349.5

هندسة سوهاج     349.5

هندسة أسيوط      349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية   348.5

هندسة الطاقة أسوان      348.5

تمريض دمياط     348.5

علوم سوهاج       347.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة  347.5

تمريض طنطا     346.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة      345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف       345

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف      344

فنى صحي جنوب الوادي 344

تمريض الزقازيق  344

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة     342.5

تمريض كفر الشيخ 342

تخطيط عمراني القاهرة  342

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342

معهد فني صحى اسماعيليه      341.6

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية     341.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341

علوم كفر الشيخ    341

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة   341

علوم الزقازيق     341

علوم دمنهور       340.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة  340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة      340.5

علوم جنوب الوادي       340

تمريض المنوفية بشبين الكوم   339.5

تمريض بنها 339

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة     339

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة     338.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5

علوم المنصورة    338.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة      338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

تمريض القاهرة    338

تمريض دمنهور   337

علوم الإسكندرية   337

حاسبات ومعلومات السويس رياضة   336.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة   336.5

تمريض عين شمس      336.5

تمريض الإسكندرية      336

تمريض حلوان     335.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  335.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية  335.5

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة       335.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335

تمريض سوهاج   335

تمريض مطروح   334.5

تمريض أسوان     334.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة  334

حاسبات و معلومات العريش رياضة  334

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة     334

علوم طنطا  334

معهد فني صحى بور سعيد      333.6

معهد فني صحى اسيوط  333.5

علوم بنها    333.5

تمريض الفيوم     333.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5

معهد فني صحى المنصوره     333

معهد فني صحى الزقازيق      333

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة      332.5

تمريض أسيوط    332

تمريض بني سويف      332

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة      332

علوم بور سعيد    332

علوم عين شمس   331.5

معهد فني صحى طنطا   331.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة   331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة  331

تمريض المنيا      331

معهد فني صحى سوهاج 331

علوم دمياط 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة    331

سياسة واقتصاد السويس  330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة   330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

تمريض جنوب الوادي    330.5

ألسن عين شمس   330

علوم المنوفية بشبين الكوم       330

علوم العريش      330

علوم أسوان 330

علوم السويس      329.5

معهد فني صحى بنها     329.5

علوم الفيوم  329

علوم المنيا  329

ألسن الفيوم  328.5

علوم الوادي الجديد       328.5

علوم بني سويف   328

معهد فني صحى الاسكندريه    327.5

علوم حلوان 327.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة     327.5

سياسة واقتصاد بني سويف     327

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة       327

الاعاقة والتأهيل الزقازيق       327

علوم بنات عين شمس    327

ألسن كفر الشيخ رياضة  327

معهد فني صحى امبابة   326.5

ألسن أسوان 326.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم      326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد  326

ألسن بني سويف   326

معهد فني صحى اسوان  325.5

ألسن الأقصر      325.5

معهد فني صحى بنى سويف    325.5

ألسن المنيا  325

إعلام القاهرة      325

ألسن سوهاج       325

فنون تطبيقية بنها  324.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة      324.5

فنون تطبيقية طنطا 324

إعلام عين شمس  323

إعلام المنوفية      323

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية      323

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة      322.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم   322

معهد فني صحى رياضه المنصورة    322

معهد فني صحى رياضه طنطا  321

علوم الارض بني سويف 321

فنون تطبيقية حلوان      320.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف     320.5

إعلام بني سويف  320.5

إعلام جنوب الوادي      319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم    319.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة       319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس     318.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318

معهد فني صحى رياضه بنها   317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق     317

فنون جميلة (عمارة) حلوان     316.5

فنون تطبيقية دمياط       316

فنى تمريض كفر الشيخ  316

علوم الإسكندرية رياضة 315.5

فنى تمريض طنطا 315

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية      314.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة    314.5

فنون تطبيقية بني سويف 314

علوم القاهرة رياضة     314

تربية الزقازيق     313.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313

فنى تمريض المنصورة   312.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية    312

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم    312

تربية المنصورة   311.5

آثار دمياط  311

آثار القاهرة 310.5

إعلام القاهرة رياضة     310.5

ألسن عين شمس رياضة 310.5

علوم دمنهور رياضة     310.5

فنى تمريض الزقازيق    310

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم     309.5

آثار عين شمس    309.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس  309

ألسن الفيوم رياضة       308.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة    308

علوم عين شمس رياضة 308

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ       307.5

ألسن أسوان رياضة      307.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة   307

حقوق كفرالشيخ    306.5

إعلام عين شمس رياضة 306.5

فنى تمريض بنها   306.5

فنى تمريض الإسكندرية  306.5

ألسن بني سويف رياضة 306.5

فنى تمريض سوهاج      306

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية       306

معهد فني صحى رياضه بور سعيد    305.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية   305

تربية بور سعيد    305

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية      305

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم       305

فنى صحي جنوب الوادي رياضة      305

علوم الارض بني سويف رياضة      304.5

علوم كفر الشيخ رياضة  304.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية    304.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة    304.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304

علوم بنها رياضة  304

ألسن الأقصر رياضة     304

تربية بنها   304

آثار و لغات مطروح     304

آثار أسوان  303.5

تجارة المنصورة   303.5

تربية طنطا 302.5

علوم طنطا رياضة       302.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5

فنى تمريض جنوب الوادي      302

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم     302

فنى تمريض القاهرة      301.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق       301.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة     301.5

تربية المنوفية بشبين الكوم      301.5

تجارة الزقازيق    301.5

آثار الفيوم   301.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301

إعلام المنوفية رياضة    301

زراعة المنصورة  301

فنى تمريض أورام القاهرة      301

زراعة دمنهور     301

علوم الزقازيق رياضة   301

زراعة القاهرة     301

معهد فني صحى رياضه امبابة 301

علوم المنصورة رياضة  300.5

علوم حلوان رياضة      300.5

تربية الإسكندرية  300.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم  300.5

تجارة كفر الشيخ  300.5

ألسن المنيا رياضة 300.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات       300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية      300

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم    299.1

ألسن سوهاج رياضة     299

فنى تمريض أسيوط      299

علوم بور سعيد رياضة   298.5

تربية دمنهور      298.5

تربية كفر الشيخ   298.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298

علوم دمياط رياضة       298

علوم الفيوم رياضة       298

معهد فني صحى رياضه بنى سويف   298

فنى تمريض أسوان       297.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا    297.5

علوم السويس رياضة    297.5

إعلام بني سويف رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

علوم أسوان رياضة      296.5

فنى تمريض عين شمس  296.5

فنى تمريض المنيا 296.5

آثار الأقصر 296.5

زراعة دمياط      296

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية       296

تربية عين شمس  296

فنى تمريض حلوان       296

تربية مطروح      295.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا      295.5

دار العلوم القاهرة  295

معهد فني صحى رياضه اسوان 295

فنى تمريض الفيوم 295

فني تمريض السويس     295

تربية السويس      295

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5

فنى تمريض بني سويف  294.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5

زراعة الإسكندرية 294.5

زراعة عين شمس 294

تربية دمياط 294

فنون جميلة (عمارة) أسيوط    293.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة    293.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات      293.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293

تجارة القاهرة      293

علوم أسيوط رياضة      293

تربية مدينة السادات      293

علوم العريش رياضة     292.5

علوم المنيا رياضة 292.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم     292.5

علوم الوادي الجديد رياضة     292

إعلام جنوب الوادي رياضة     292

تجارة دمياط 292

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة    291.5

علوم جنوب الوادي رياضة     291.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة  291.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية       291.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان    291

علوم سوهاج رياضة     291

تجارة الإسكندرية  291

فنون جميلة (فنون) حلوان      290.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد       290.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290

تجارة دمنهور      289.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج      289.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة    289

تجارة طنطا 289

تربية الفيوم 288.5

آثار جنوب الوادي 288.5

تربية المنيا  288.5

تربية أسوان 288

تجارة عين شمس  288

تجارة سوهاج      288

علوم بنات عين شمس رياضة  288

آثار سوهاج 288

تربية بنات عين شمس   287.5

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى     287.5

تجارة بني سويف  287.5

تجارة بنها   287.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم     287

تربية حلوان 287

زراعة الإسكندرية بسابا باشا   287

تجارة جنوب الوادي      287

تجارة بور سعيد   287

زراعة طنطا       287

فنون جميلة (فنون) المنصورة  286

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط     286

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286

زراعة الزقازيق   285.5

زراعة القاهرة رياضة   285.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

تجارة أسيوط      285

زراعة الإسكندرية رياضة      285

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285

تجارة أسوان       284.5

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ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

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الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات