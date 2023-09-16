الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023.

ا لحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة كالتالي:

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب اسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب عين شمس 377

طب بنها 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب حلوان 376

طب أسنان المنصورة 375.5

طب أسوان 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي القاهرة 370

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

صيدلة مدينة السادات 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

طب بيطري المنصورة 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

طب بيطري الزقازيق 361

طب بيطري سوهاج 360.5

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5

طب بيطري كفر الشيخ 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360

طب بيطري عين شمس 359

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

طب بيطري جنوب الوادي 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري أسيوط 358

طب بيطري الإسكندرية 358

طب بيطري المنوفية 358

طب بيطري دمنهور 357.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها بشبرا 357.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

هندسة الإسكندرية 357

طب بيطري القاهرة 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

طب بيطري بنها 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

هندسة حلوان 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

طب بيطري المنيا 356

هندسة بنها 355.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5

هندسة حلوان بالمطرية 354

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري مطروح 353

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

ألسن كفر الشيخ 350

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

تمريض المنصورة 350

تمريض بور سعيد 349.5

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

تمريض دمياط 348.5

علوم سوهاج 347.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

تمريض طنطا 346.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344

فنى صحي جنوب الوادي 344

تمريض الزقازيق 344

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تمريض كفر الشيخ 342

تخطيط عمراني القاهرة 342

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342

معهد فني صحى اسماعيليه 341.6

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341

علوم كفر الشيخ 341

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341

علوم الزقازيق 341

علوم دمنهور 340.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5

علوم جنوب الوادي 340

تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5

تمريض بنها 339

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5

علوم المنصورة 338.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

تمريض القاهرة 338

تمريض دمنهور 337

علوم الإسكندرية 337

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336

تمريض حلوان 335.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335

تمريض سوهاج 335

تمريض مطروح 334.5

تمريض أسوان 334.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334

حاسبات و معلومات العريش رياضة 334

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334

علوم طنطا 334

معهد فني صحى بور سعيد 333.6

معهد فني صحى اسيوط 333.5

علوم بنها 333.5

تمريض الفيوم 333.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5

معهد فني صحى المنصوره 333

معهد فني صحى الزقازيق 333

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5

تمريض أسيوط 332

تمريض بني سويف 332

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332

علوم بور سعيد 332

علوم عين شمس 331.5

معهد فني صحى طنطا 331.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

تمريض المنيا 331

معهد فني صحى سوهاج 331

علوم دمياط 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

تمريض جنوب الوادي 330.5

ألسن عين شمس 330

علوم المنوفية بشبين الكوم 330

علوم العريش 330

علوم أسوان 330

علوم السويس 329.5

معهد فني صحى بنها 329.5

علوم الفيوم 329

علوم المنيا 329

ألسن الفيوم 328.5

علوم الوادي الجديد 328.5

علوم بني سويف 328

معهد فني صحى الاسكندريه 327.5

علوم حلوان 327.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5

سياسة واقتصاد بني سويف 327

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327

علوم بنات عين شمس 327

ألسن كفر الشيخ رياضة 327

معهد فني صحى امبابة 326.5

ألسن أسوان 326.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد 326

ألسن بني سويف 326

معهد فني صحى اسوان 325.5

ألسن الأقصر 325.5

معهد فني صحى بنى سويف 325.5

ألسن المنيا 325

إعلام القاهرة 325

ألسن سوهاج 325

فنون تطبيقية بنها 324.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5

فنون تطبيقية طنطا 324

إعلام عين شمس 323

إعلام المنوفية 323

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322

معهد فني صحى رياضه المنصورة 322

معهد فني صحى رياضه طنطا 321

علوم الارض بني سويف 321

فنون تطبيقية حلوان 320.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5

إعلام بني سويف 320.5

إعلام جنوب الوادي 319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318

معهد فني صحى رياضه بنها 317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317

فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5

فنون تطبيقية دمياط 316

فنى تمريض كفر الشيخ 316

علوم الإسكندرية رياضة 315.5

فنى تمريض طنطا 315

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5

فنون تطبيقية بني سويف 314

علوم القاهرة رياضة 314

تربية الزقازيق 313.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313

فنى تمريض المنصورة 312.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312

تربية المنصورة 311.5

آثار دمياط 311

آثار القاهرة 310.5

إعلام القاهرة رياضة 310.5

ألسن عين شمس رياضة 310.5

علوم دمنهور رياضة 310.5

فنى تمريض الزقازيق 310

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5

آثار عين شمس 309.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309

ألسن الفيوم رياضة 308.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308

علوم عين شمس رياضة 308

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5

ألسن أسوان رياضة 307.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307

حقوق كفرالشيخ 306.5

إعلام عين شمس رياضة 306.5

فنى تمريض بنها 306.5

فنى تمريض الإسكندرية 306.5

ألسن بني سويف رياضة 306.5

فنى تمريض سوهاج 306

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305

تربية بور سعيد 305

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305

علوم الارض بني سويف رياضة 304.5

علوم كفر الشيخ رياضة 304.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304

علوم بنها رياضة 304

ألسن الأقصر رياضة 304

تربية بنها 304

آثار و لغات مطروح 304

آثار أسوان 303.5

تجارة المنصورة 303.5

تربية طنطا 302.5

علوم طنطا رياضة 302.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5

فنى تمريض جنوب الوادي 302

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302

فنى تمريض القاهرة 301.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5

تجارة الزقازيق 301.5

آثار الفيوم 301.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301

إعلام المنوفية رياضة 301

زراعة المنصورة 301

فنى تمريض أورام القاهرة 301

زراعة دمنهور 301

علوم الزقازيق رياضة 301

زراعة القاهرة 301

معهد فني صحى رياضه امبابة 301

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 300.5

تربية الإسكندرية 300.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5

تجارة كفر الشيخ 300.5

ألسن المنيا رياضة 300.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1

ألسن سوهاج رياضة 299

فنى تمريض أسيوط 299

علوم بور سعيد رياضة 298.5

تربية دمنهور 298.5

تربية كفر الشيخ 298.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298

علوم دمياط رياضة 298

علوم الفيوم رياضة 298

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298

فنى تمريض أسوان 297.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5

علوم السويس رياضة 297.5

إعلام بني سويف رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

علوم أسوان رياضة 296.5

فنى تمريض عين شمس 296.5

فنى تمريض المنيا 296.5

آثار الأقصر 296.5

زراعة دمياط 296

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296

تربية عين شمس 296

فنى تمريض حلوان 296

تربية مطروح 295.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5

دار العلوم القاهرة 295

معهد فني صحى رياضه اسوان 295

فنى تمريض الفيوم 295

فني تمريض السويس 295

تربية السويس 295

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5

فنى تمريض بني سويف 294.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5

زراعة الإسكندرية 294.5

زراعة عين شمس 294

تربية دمياط 294

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293

تجارة القاهرة 293

علوم أسيوط رياضة 293

تربية مدينة السادات 293

علوم العريش رياضة 292.5

علوم المنيا رياضة 292.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5

علوم الوادي الجديد رياضة 292

إعلام جنوب الوادي رياضة 292

تجارة دمياط 292

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5

علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 291

علوم سوهاج رياضة 291

تجارة الإسكندرية 291

فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290

تجارة دمنهور 289.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289

تجارة طنطا 289

تربية الفيوم 288.5

آثار جنوب الوادي 288.5

تربية المنيا 288.5

تربية أسوان 288

تجارة عين شمس 288

تجارة سوهاج 288

علوم بنات عين شمس رياضة 288

آثار سوهاج 288

تربية بنات عين شمس 287.5

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5

تجارة بني سويف 287.5

تجارة بنها 287.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

تربية حلوان 287

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287

تجارة جنوب الوادي 287

تجارة بور سعيد 287

زراعة طنطا 287

فنون جميلة (فنون) المنصورة 286

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286

زراعة الزقازيق 285.5

زراعة القاهرة رياضة 285.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

تجارة أسيوط 285

زراعة الإسكندرية رياضة 285

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285

تجارة أسوان 284.5