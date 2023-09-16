الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023.
الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة كالتالي:
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب اسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب عين شمس 377
طب بنها 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب حلوان 376
طب أسنان المنصورة 375.5
طب أسوان 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي القاهرة 370
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة ج الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
صيدلة مدينة السادات 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
طب بيطري المنصورة 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
طب بيطري الزقازيق 361
طب بيطري سوهاج 360.5
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5
طب بيطري كفر الشيخ 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360
طب بيطري عين شمس 359
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
طب بيطري جنوب الوادي 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
هندسة طنطا 358
طب بيطري أسيوط 358
طب بيطري الإسكندرية 358
طب بيطري المنوفية 358
طب بيطري دمنهور 357.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5
هندسة بنها بشبرا 357.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
هندسة الإسكندرية 357
طب بيطري القاهرة 356.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
طب بيطري بنها 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
هندسة حلوان 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
طب بيطري المنيا 356
هندسة بنها 355.5
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
طب بيطري مدينة السادات 354.5
طب بيطري أسوان 354.5
هندسة حلوان بالمطرية 354
طب بيطري العريش 353.5
طب بيطري بني سويف 353.5
طب بيطري مطروح 353
طب بيطري الوادي الجديد 352.5
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
ألسن كفر الشيخ 350
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
تمريض المنصورة 350
تمريض بور سعيد 349.5
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
هندسة الطاقة أسوان 348.5
تمريض دمياط 348.5
علوم سوهاج 347.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
تمريض طنطا 346.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344
فنى صحي جنوب الوادي 344
تمريض الزقازيق 344
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تمريض كفر الشيخ 342
تخطيط عمراني القاهرة 342
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342
معهد فني صحى اسماعيليه 341.6
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341
علوم كفر الشيخ 341
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341
علوم الزقازيق 341
علوم دمنهور 340.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5
علوم جنوب الوادي 340
تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5
تمريض بنها 339
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5
علوم المنصورة 338.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
تمريض القاهرة 338
تمريض دمنهور 337
علوم الإسكندرية 337
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5
تمريض عين شمس 336.5
تمريض الإسكندرية 336
تمريض حلوان 335.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335
تمريض سوهاج 335
تمريض مطروح 334.5
تمريض أسوان 334.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334
حاسبات و معلومات العريش رياضة 334
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334
علوم طنطا 334
معهد فني صحى بور سعيد 333.6
معهد فني صحى اسيوط 333.5
علوم بنها 333.5
تمريض الفيوم 333.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5
معهد فني صحى المنصوره 333
معهد فني صحى الزقازيق 333
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5
تمريض أسيوط 332
تمريض بني سويف 332
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332
علوم بور سعيد 332
علوم عين شمس 331.5
معهد فني صحى طنطا 331.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
تمريض المنيا 331
معهد فني صحى سوهاج 331
علوم دمياط 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
سياسة واقتصاد السويس 330.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
تمريض جنوب الوادي 330.5
ألسن عين شمس 330
علوم المنوفية بشبين الكوم 330
علوم العريش 330
علوم أسوان 330
علوم السويس 329.5
معهد فني صحى بنها 329.5
علوم الفيوم 329
علوم المنيا 329
ألسن الفيوم 328.5
علوم الوادي الجديد 328.5
علوم بني سويف 328
معهد فني صحى الاسكندريه 327.5
علوم حلوان 327.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5
سياسة واقتصاد بني سويف 327
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327
علوم بنات عين شمس 327
ألسن كفر الشيخ رياضة 327
معهد فني صحى امبابة 326.5
ألسن أسوان 326.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5
معهد فني صحى الوادي الجديد 326
ألسن بني سويف 326
معهد فني صحى اسوان 325.5
ألسن الأقصر 325.5
معهد فني صحى بنى سويف 325.5
ألسن المنيا 325
إعلام القاهرة 325
ألسن سوهاج 325
فنون تطبيقية بنها 324.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5
فنون تطبيقية طنطا 324
إعلام عين شمس 323
إعلام المنوفية 323
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322
معهد فني صحى رياضه المنصورة 322
معهد فني صحى رياضه طنطا 321
علوم الارض بني سويف 321
فنون تطبيقية حلوان 320.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5
إعلام بني سويف 320.5
إعلام جنوب الوادي 319.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318
معهد فني صحى رياضه بنها 317.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317
فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5
فنون تطبيقية دمياط 316
فنى تمريض كفر الشيخ 316
علوم الإسكندرية رياضة 315.5
فنى تمريض طنطا 315
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5
فنون تطبيقية بني سويف 314
علوم القاهرة رياضة 314
تربية الزقازيق 313.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313
فنى تمريض المنصورة 312.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312
تربية المنصورة 311.5
آثار دمياط 311
آثار القاهرة 310.5
إعلام القاهرة رياضة 310.5
ألسن عين شمس رياضة 310.5
علوم دمنهور رياضة 310.5
فنى تمريض الزقازيق 310
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5
آثار عين شمس 309.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309
ألسن الفيوم رياضة 308.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308
علوم عين شمس رياضة 308
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5
ألسن أسوان رياضة 307.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307
حقوق كفرالشيخ 306.5
إعلام عين شمس رياضة 306.5
فنى تمريض بنها 306.5
فنى تمريض الإسكندرية 306.5
ألسن بني سويف رياضة 306.5
فنى تمريض سوهاج 306
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305
تربية بور سعيد 305
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305
علوم الارض بني سويف رياضة 304.5
علوم كفر الشيخ رياضة 304.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304
علوم بنها رياضة 304
ألسن الأقصر رياضة 304
تربية بنها 304
آثار و لغات مطروح 304
آثار أسوان 303.5
تجارة المنصورة 303.5
تربية طنطا 302.5
علوم طنطا رياضة 302.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5
فنى تمريض جنوب الوادي 302
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302
فنى تمريض القاهرة 301.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5
تجارة الزقازيق 301.5
آثار الفيوم 301.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301
إعلام المنوفية رياضة 301
زراعة المنصورة 301
فنى تمريض أورام القاهرة 301
زراعة دمنهور 301
علوم الزقازيق رياضة 301
زراعة القاهرة 301
معهد فني صحى رياضه امبابة 301
علوم المنصورة رياضة 300.5
علوم حلوان رياضة 300.5
تربية الإسكندرية 300.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5
تجارة كفر الشيخ 300.5
ألسن المنيا رياضة 300.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1
ألسن سوهاج رياضة 299
فنى تمريض أسيوط 299
علوم بور سعيد رياضة 298.5
تربية دمنهور 298.5
تربية كفر الشيخ 298.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298
علوم دمياط رياضة 298
علوم الفيوم رياضة 298
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298
فنى تمريض أسوان 297.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5
علوم السويس رياضة 297.5
إعلام بني سويف رياضة 296.5
علوم بني سويف رياضة 296.5
علوم أسوان رياضة 296.5
فنى تمريض عين شمس 296.5
فنى تمريض المنيا 296.5
آثار الأقصر 296.5
زراعة دمياط 296
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296
تربية عين شمس 296
فنى تمريض حلوان 296
تربية مطروح 295.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5
دار العلوم القاهرة 295
معهد فني صحى رياضه اسوان 295
فنى تمريض الفيوم 295
فني تمريض السويس 295
تربية السويس 295
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5
فنى تمريض بني سويف 294.5
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5
زراعة الإسكندرية 294.5
زراعة عين شمس 294
تربية دمياط 294
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293
تجارة القاهرة 293
علوم أسيوط رياضة 293
تربية مدينة السادات 293
علوم العريش رياضة 292.5
علوم المنيا رياضة 292.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5
علوم الوادي الجديد رياضة 292
إعلام جنوب الوادي رياضة 292
تجارة دمياط 292
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5
علوم جنوب الوادي رياضة 291.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5
معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان 291
علوم سوهاج رياضة 291
تجارة الإسكندرية 291
فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290
تجارة دمنهور 289.5
معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289
تجارة طنطا 289
تربية الفيوم 288.5
آثار جنوب الوادي 288.5
تربية المنيا 288.5
تربية أسوان 288
تجارة عين شمس 288
تجارة سوهاج 288
علوم بنات عين شمس رياضة 288
آثار سوهاج 288
تربية بنات عين شمس 287.5
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5
تجارة بني سويف 287.5
تجارة بنها 287.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287
تربية حلوان 287
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287
تجارة جنوب الوادي 287
تجارة بور سعيد 287
زراعة طنطا 287
فنون جميلة (فنون) المنصورة 286
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286
زراعة الزقازيق 285.5
زراعة القاهرة رياضة 285.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5
تجارة أسيوط 285
زراعة الإسكندرية رياضة 285
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285
تجارة أسوان 284.5