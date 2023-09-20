متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟.. مصادر بالتعليم توضح

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على فرز طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، عقب غلق باب تقليل الاغتراب بالأمس الثلاثاء، على أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب مساء غدًا الخميس أو يوم السبت المقبل.

وأضافت المصادر لـ الدستور، أن جميع الطلاب سوف يتم تسكينهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته فى 30 سبتمبر الجاري، ولا قلق من ذلك.

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل على قدم وساق فى مراحل التنسيق الثلاثة لقبول الطلاب بالجامعات، وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وفي سياق متصل، تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأوضح مكتب التنسيق أن تقليل الاغتراب يتم التقدم له عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة، أن يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.