السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل فتح باب التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم مجددًا؟.. مصادر تكشف الحقيقة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات تدعى فتح باب التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم مجددًا، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لموقع الدستور أن هذا غير حقيقي ولم يتم فتح الباب مرة ثانية حتى الآن. 

وقالت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لـ"الدستور" إنه يتم عمل الإجراءات النهائية الخاصة بتسكين معلمين مسابقة الـ 30 ألف معلم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر أن يبدأ فى 30 سبتمبر الجارى. 

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وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن المسئول الأول عن فتح باب التقديم فى المسابقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعلى الراغبين فى التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث يتم إعلان كل شيء عليه.

والصفحة الرسمية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هى https://www.caoa.gov.eg/WebForms/Default.aspx

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه بتسكين كل المعلمين الجدد قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل المعلمين سيكونون في أماكنهم بالمدارس قبل شهر أكتوبر المقبل. 

وقالت المصادر إن وزير التربية والتعليم يتابع شخصيا تقارير المديريات التعليمية بشأن التسكين والمواد التي تم سد العجز بها. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، قد أعلنت عن بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 ويستمر إلى الخميس 25 يناير 2024 وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 وبدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9  يناير 2024.

وأشارت إلى بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 وبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

برامج تأهيل المعلمين الجدد مسابقة تعيين المعلمين الجدد مسابقة المعلمين الجديدة نتيجة اختبارات مسابقة المعلمين العام الدراسي

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