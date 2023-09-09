وزير التعليم يتابعها وتنتهى قبل أكتوبر.. تفاصيل تسكين الـ30 ألف معلم

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسكين كل المعلمين الجدد قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل المعلمين سيكونون في أماكنهم بالمدارس قبل شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أن وزير التربية والتعليم يتابع شخصيا تقارير المديريات التعليمية بشأن التسكين والمواد التي تم سد العجز بها.

وفيما يتعلق بسد العجز في المعلمين، قال حجازي إن هناك العديد من الإجراءات، منها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، وجارٍ العمل على ضوابط التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعان، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.