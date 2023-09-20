الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط وموعد ظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وأبرز المؤشرات

تنسيق
تنسيق

يبحث الكثير من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، الخاص بهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من فرز أعمال رغبات طلاب المرحلة وتوزيعهم على الكليات وفقا للنسب والأعداد المقررة لكل كلية وشهادة.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وكان قد بدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من يوم الأحد، 20 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بمكاتب التنسيق للشهادات المعادلة وتم مد فترة التقديم حتى يوم ١١ سبتمبر الجاري حفاظاً على مصلحة الطلاب الذين لم يلحقوا بتسجيل رغباتهم، وذلك بالحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن والتي جاءت كالتالي:

-أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

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رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وخطوات الاستعلام

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات

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نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وكيفية الحصول على النتيجة من موقع التنسيق

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

-الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-اختيار أيقونة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة من الموقع الرئيسي.

-يتم إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها.

-تسجيل الرقم السري ورقم جلوس الطالب في الامتحانات.

-الضغط على كلمة استعلم.

- ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وخطوات الاستعلام

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وكيفية الحصول على النتيجة من موقع التنسيق

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للمصريين وطلاب الشهادات المعادلة

مؤشرات تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وجاء  الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية بنات أدبي لعام 2022:

  • الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 403.663636
  • اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 401.334091
  • الاعاقة والتأهيل الزقازيق 398.165909
  • آداب القاهرة 397.793182
  • تربية نوعية بنها 397.602381
  • ألسن كفر الشيخ 397.234091
  • آداب الإسكندرية 396.302273
  • فنون جميلة (فنون) حلوان 395.650000
  • الاعاقة والتأهيل بني سويف 395.556818
  • ألسن الفيوم 393.600000
  • تربية الإسكندرية 393.413636
  • تربية المنوفية بشبين الكوم 392.330952
  • ألسن أسوان 391.906522
  • تربية طنطا 391.829546
  • سياسة واقتصاد السويس 391.550000
  • تربية بنات عين شمس 391.550000
  • تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 391.550000
  • تربية طفولة مبكرة القاهرة 390.338636
  • ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 389.779546
  • سياسة واقتصاد بني سويف 388.940909
  • إعلام القاهرة 385.400000
  • آداب عين شمس 384.840909
  • تربية كفر الشيخ 384.561364
  • آثار عين شمس 383.350000
  • ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 382.511364
  • تربية طفولة مبكرة الزقازيق 381.765909
  • تربية قناة السويس بالإسماعيلية 380.927273
  • آداب انتساب موجه القاهرة 380.554546
  • تربية نوعية القاهرة 380.181818
  • ألسن بني سويف 379.995454
  • آداب المنصورة 378.597727
  • آداب دمياط 377.200000
  • ألسن المنيا 377.106818
  • تربية أسيوط 376.734091
  • تربية المنصورة 376.268182
  • تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 375.243182
  • ألسن سوهاج 374.870454
  • ألسن الأقصر 374.369048
  • تربية الزقازيق 373.845454
  • تربية بنها 372.634091
  • آداب بنها 371.847222
  • آداب بنات عين شمس 371.277778
  • تربية عين شمس 371.143182
  • آداب انتساب موجه الإسكندرية 369.460000
  • آداب حلوان 368.440909
  • تربية طفولة مبكرة المنوفية 365.434783
  • تربية (طفولة) دمنهور 365.086364
  • آداب انتساب موجه عين شمس 363.409091
  • تربية طفولة مبكرة أسيوط 361.918182
  • فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361.141666
  • حقوق الفيوم 360.604762
  • آداب دمنهور 360.520454
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 359.961364
  • آداب طنطا 359.588636
  • تربية طفولة مبكرة المنصورة 356.700000
  • تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 356.420454
  • تجارة القاهرة 356.420454
  • تربية طفولة مبكرة بور سعيد 355.675000
  • تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 354.650000
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