رابط وموعد ظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وأبرز المؤشرات

يبحث الكثير من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 عن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، الخاص بهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من فرز أعمال رغبات طلاب المرحلة وتوزيعهم على الكليات وفقا للنسب والأعداد المقررة لكل كلية وشهادة.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وكان قد بدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من يوم الأحد، 20 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بمكاتب التنسيق للشهادات المعادلة وتم مد فترة التقديم حتى يوم ١١ سبتمبر الجاري حفاظاً على مصلحة الطلاب الذين لم يلحقوا بتسجيل رغباتهم، وذلك بالحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن والتي جاءت كالتالي:

-أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

-الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-اختيار أيقونة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة من الموقع الرئيسي.

-يتم إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها.

-تسجيل الرقم السري ورقم جلوس الطالب في الامتحانات.

-الضغط على كلمة استعلم.

- ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

مؤشرات تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وجاء الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية بنات أدبي لعام 2022: