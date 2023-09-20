الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.. يبحث الكثير من الطلاب عبر مؤشر البحث “جوجل” عن نتيجة تقليل الاغتراب والرابط المباشر الذي يمكنهم من الاستعلام عن النتيجة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

سيتم الكشف عن نتائج تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 للناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية والمرشحين للكليات خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل. 

وأشار السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الثلاثاء المقبل وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023، الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، من خلال الضغط على هذا الرابط.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

- ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني هنا.

- استعلام.

- أدخل رقم الجلوس والرقم السري.

- الضغط على استعلام.

- ثم ستظهر لك النتيجة.

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟.. مصادر بالتعليم توضح

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.. الشروط والقواعد

يمكن التقدم بطلب لتقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

يمكن للطلاب التحويل المناظر في الحد الأدنى للقطاع، وإذا تم استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، يمكن الحصول على التحويل غير المناظر. يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ولا يتم قبول التحويلات الورقية، ويتم الطلب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. يتم قبول طلب التحويل لمرة واحدة فقط، ويجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات. 

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يتم تفضيل الطلاب بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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