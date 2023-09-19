الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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مصر

موعد ورابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

تنسيق
تنسيق

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط وموعد نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023 بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة أمام الطلاب المرشحين لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، حسب النسبة المقررة وهي 10، وفقًا للطاقة الاستيعابية، على أن يتم فتح تقليل الاغتراب من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

وأتاحت التعليم تقديم تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، لطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من المقرر أن ينهى موقع التنسيق الإلكترونى التقديم في تحويلات تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، وبدأ فتح باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب أمس الأول الأحد والذى يستمر حتى مساء اليوم.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل في تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الضغط على التقديم على تقليل الاغتراب.

4- قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري والبيانات المطلوبة.

5- اختيار الكلية المراد التحويل إليها في تقليل الاغتراب .

6- الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال طلب تقليل الاغتراب .

لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وشروط التقديم

لينك تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة وشروط وخطوات التقديم

موعد نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ومن المنتظر أن يكون موعد تقليل الاغتراب والنتيجة الخاصة به ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وفور إعلان النتيجة سيتم تسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى فى المدارس والجامعات.

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شروط تقليل الاغتراب 2023

ووضعت وزارة التعليم العالي، عدد من الشروط الخاصة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

  • - التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • - التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • - الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
  • - التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط .
  • - لا توجد تحويلات ورقية.
  • - التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • - استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
  • - تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
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