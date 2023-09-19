الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وشروط التقديم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ارتفع البحث مؤخرًا عن لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 تزامنًا مع إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ومع اقتراب عودة العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في إجراء عملية تقليل اغتراب، لذا يهتم العديد من الطلاب في التعرف على كيفية الدخول إلى لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%.

وبالنسبة عملية تقليل الاغتراب، أكدت وزارة التعليم العالي أنَّه ستتم وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وحتى اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

ما الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر؟.. ننشر التفاصيل كاملة

لينك تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة وشروط وخطوات التقديم

خطوات تقديم تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن عمليات تقليل الاغتراب ستتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس، ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب، اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على لينك تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط بالضغط هنا
  • البحث عن خدمة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.
  • اختيار الشهادة التي حصل عليها الطالب.
  • الدخول عليه ثم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب والمتمثلة في رقم الجلوس والرقم السري.
  • الضغط على لوحة تقليل الاغتراب.
  • الاطلاع على الكليات والمعاهد المتاحة.
  • اختيار وترتيب الرغبات.
  • الضغط على حفظ الرغبات وتحميل نسخة منها على جهازك الشخصي.

شروط تقليل الاغتراب 2023

أوضحت وزارة التعليم العالي مجموعة من الشروط لـ تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023 وهي كالتالي:

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط .
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
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لينك تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة وشروط وخطوات التقديم

ما الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر؟.. ننشر التفاصيل كاملة

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