لينك تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة وشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة منذ يومين، وحددت الوزارة شروط وخطوات تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

تقليل الاغتراب 2023 المرحلة التالتة

ينتهي غدًا الثلاثاء فتح باب تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته لطلاب المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية بعد أن تم فتح باب تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته يوم الأحد الموافق 17/9/2023 .

خطوات تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته

حددت وزارة التعليم العالي خطوات تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: هنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

اختيار أيقونة "تقليل الاغتراب"، وقم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والرقم السري والرغبات الجديدة التي ترغب في الالتحاق بها بعد ظهور نتيجة التنسيق ، قم بالضغط على زر "حفظ":

شروط تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته

وضعت وزارة التعليم العالي شروط تقليل الاغتراب 2023 المرحله التالته، فيجب أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول في الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.

يجب أن يكون الطالب قد تم ترشيح للكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه في المرحلة الأولى أو الثانية من تنسيق الدبلومات الفنية.

لا يسمح للطالب بتحويل أكثر من مرة، والتحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

ولابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.