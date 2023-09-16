موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، غدًا الأحد، في قبول تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.

ويستمر التسجيل خلال الفترة من الأحد الموافق 17/9/2023 حتى الثلاثاء الموافق 19/9/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة.

ويكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، ولا بد من الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، على أن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، كما يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

استنفاد 5631 طالبًا وطالبة لرغباتهم بالمرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول (الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد) عام 2023، وتقدم عدد طلاب من الشعب العلمية 141170 ومن الشعبة الأدبية 186437 الإجمالي 227607، عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية الشعب العلمية 51300 الشعبة الأدبية 18360 الإجمالي 69660، ومن المعاهد التابعة للوزارة الشعبة العلمية 84239 والشعبة الأدبية 67025 بإجمالي عدد طلاب 151264

واستنفد عدد رغبات (5631) طالبا وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالبا وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد؛ من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 675054 طالبا وطالبة.