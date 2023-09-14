رابط موقع التنسيق الإلكتروني.. تقليل الاغتراب 2023

طلاب الثانوية العامة الذين اجتازو اختبارات الصف الثالث الثانوي 2023، تقدموا عبر بوابة التنسيق الالكترونية بكتابة رغباتهم، وبعد أن وجههم التنسيق إلى الكليات والمعاهد التي حصلوا عليها بناء على درجاتهم بالثانوية العامة.

ويعاني الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، من الالتحاق بكليات داخل جامعات بعيدًا تمامًا عن محافظتهم، ومن ثم لجأوا لما يعرف بـ تقليل الاغتراب، في محاولة منهم لتقريب المسافة من الجامعات التي التحقوا بها إلى مكان أقرب من ذويهم والمدن التي يسكنون بها.

الطلاب يبحثون عن نتائج تقليل الاغتراب 2023

وعبر محرك البحث "جوجل"، ارتفعت معدلات بحث الطلاب للوصول إلى نتيجة تقليل الاغتراب الذي تقدموا به من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط تقليل الاغتراب 2023

نتيجة تقليل الاغتراب يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول عليها بعد تطبيق عدد من الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم من خلال مكتب التنسيق الخاص بها وموقعها الالكتروني، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على نتيجة التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

هناك عدد من الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب للحصول على موافقة بتقليل الاغتراب والالتحاق بالجامعات القريبة من محل سكنه، لا يجب أن يغفل الطالب أن واحدة من هذه الخطوات إذا ما أرد التأكد من مكان الكلية التي التحق بها، أو حصوله على موافقة تقليل الاغتراب من عدمه.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

1- الخطوة الأولى تتمثل في دخول الطلاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب التنسيق عن طريق الرابط التالي (من هنا)

2- بعد هذه الخطوة يجب أن يقوم الطالب بالضغط على أيقونة خطوات التنسيق العامة.

3- من داخل هذه النافذة يجب أن يقوم الطالب باختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

4- رقم الجلوس الذي ينفرد به كل طالب عن الآخر يقوم الطالب بإدخاله في الخانة الخاصة بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب، وهذه هي الخطوة الخامسة في طريق الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

6- بعدها تظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه إليها وذلك فور إعلان النتيجة.