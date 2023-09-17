ما الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر؟.. ننشر التفاصيل كاملة

يبحث العديد من طلاب الجامعات خلال الساعات الماضية عن الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر حيث تصدر البحث الأول على جوجل من طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى، وقد كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تفاصيل تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر. وتوضح “الدستور” خلال السطور التالية التفاصيل كافة التي أعلنتها الوزارة.

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تقليل الاغتراب 2023

وعن تقليل الاغتراب، أوضحت وزارة التعليم العالى خلال بيان صحفى لها أن تقليل الاغتراب المناظر، يعني تحويل الطالب من كلية في جامعة لذات الكلية في جامعة أخرى أقرب في محيطه الجغرافي وهو محل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وليس محل الإقامة الموجود في البطاقة الشخصية. ويحدث ذلك في حال قبول الطالب في كلية بجامعة من مجموعة النطاق الجغرافي (ب) أو (ج)، ويرغب في الانتقال إلى كلية بجامعات النطاق الجغرافي (أ).

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يُمكن الانتقال من المجموعة (ج) إلى المجموعة (ب) في حال كان مجموعه لا يؤهله للالتحاق بكلية مناظرة في المجموعة (أ) وهذا كله يوضح أنه يجب على الطالب اختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها التي تقع في نطاق «المجموعة أ» والتي تضم الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

أما عن غير المناظر، أشارت الوزارة إلى أن تقليل الاغتراب غير المناظر يعني التحويل من كلية في نطاق جغرافي بعيد عن محل الإدارة التعليمية التابع لها للطالب، إلى النطاق الجغرافي التابع له الطالب وهو بالطبع المجموعة (أ) في جدول التوزيع المتدرج، مشددة وزارة التعليم العالى على الالتزام بالتوزيع الجغرافي المتدرج، فالطالب الذي يتبع محافظة القاهرة على سبيل المثال، الذي تم قبوله في كلية دار العلوم جامعة أسوان، ويرغب في التحويل لكلية الحقوق وهي كلية غير مناظرة للكلية الحالية، ينبغي عليه عند التحويل اختيار كلية الحقوق من جامعات النطاق الجغرافي (أ) وهي بالنسبة له جامعات القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وهنا يجب على الطالب الاختيار من كليات المجموعة (ب) وهي بالنسبة لطلاب القاهرة جامعات بنها، والفيوم.

أما باقي الجامعات الأخرى فهي تقع في النطاق الجغرافي (ج) مثلها مثل كلية دار علوم أسوان، التي يرغب الطالب في التحويل منها لتقليل الاغتراب، لتجنب ضياع فرصة التحويل الوحيدة المتاحة للطالب.