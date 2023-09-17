الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر؟.. ننشر التفاصيل كاملة

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق

يبحث العديد من طلاب الجامعات خلال الساعات الماضية عن الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر حيث تصدر البحث الأول على جوجل من طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى، وقد كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تفاصيل تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر. وتوضح “الدستور” خلال السطور التالية التفاصيل كافة التي أعلنتها الوزارة.

اقرأ أيضًا

موقع التنسيق الإلكتروني.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

 

txt

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

تقليل الاغتراب 2023

وعن تقليل الاغتراب، أوضحت وزارة التعليم العالى خلال بيان صحفى لها أن تقليل الاغتراب المناظر، يعني تحويل الطالب من كلية في جامعة لذات الكلية في جامعة أخرى أقرب في محيطه الجغرافي وهو محل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وليس محل الإقامة الموجود في البطاقة الشخصية. ويحدث ذلك في حال قبول الطالب في كلية بجامعة من مجموعة النطاق الجغرافي (ب) أو (ج)، ويرغب في الانتقال إلى كلية بجامعات النطاق الجغرافي (أ).

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يُمكن الانتقال من المجموعة (ج) إلى المجموعة (ب) في حال كان مجموعه لا يؤهله للالتحاق بكلية مناظرة في المجموعة (أ) وهذا كله يوضح أنه يجب على الطالب اختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها التي تقع في نطاق «المجموعة أ» والتي تضم الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

أما عن غير المناظر، أشارت الوزارة إلى أن تقليل الاغتراب غير المناظر يعني التحويل من كلية في نطاق جغرافي بعيد عن محل الإدارة التعليمية التابع لها للطالب، إلى النطاق الجغرافي التابع له الطالب وهو بالطبع المجموعة (أ) في جدول التوزيع المتدرج، مشددة وزارة التعليم العالى على الالتزام بالتوزيع الجغرافي المتدرج، فالطالب الذي يتبع محافظة القاهرة على سبيل المثال، الذي تم قبوله في كلية دار العلوم جامعة أسوان، ويرغب في التحويل لكلية الحقوق وهي كلية غير مناظرة للكلية الحالية، ينبغي عليه عند التحويل اختيار كلية الحقوق من جامعات النطاق الجغرافي (أ) وهي بالنسبة له جامعات القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وهنا يجب على الطالب الاختيار من كليات المجموعة (ب) وهي بالنسبة لطلاب القاهرة جامعات بنها، والفيوم. 

أما باقي الجامعات الأخرى فهي تقع في النطاق الجغرافي (ج) مثلها مثل كلية دار علوم أسوان، التي يرغب الطالب في التحويل منها لتقليل الاغتراب، لتجنب ضياع فرصة التحويل الوحيدة المتاحة للطالب.

تقليل الاغتراب اخر موعد لتنسيق تقليل الأغتراب التنسيق إجراءات التنسيق بين أحياء تقليل الاغتراب 2023

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية