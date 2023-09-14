الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد للشهادة التجارية (5 سنوات)

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية حتى، الثلاثاء المقبل (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية)، يبحث العديد من الطلاب عن الحدود الدنيا لكليات تجاري 5 سنوات.

ويقدم “الدستور” الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 5 سنوات لعام 2022:

تجارة السويس 94.10

تجارة انتساب موجه السويس 93.40

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 93.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 92.80

تجارة عين شمس 91.40

تجارة انتساب موجه عين شمس 90.70

تجارة جنوب الوادي 90.66

تجارة سوهاج 90.44

تجارة بور سعيد 89.50

تجارة بني سويف 89.33

تجارة بنها 88.90

تجارة انتساب موجه سوهاج 88.66

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 88.66

تجارة أسيوط 88.39

تجارة القاهرة 88.39

تجارة أسوان 88.33

تجارة انتساب موجه بنها 88.22

تجارة العريش 88.00

تجارة انتساب موجه القاهرة 87.80

تجارة انتساب موجه أسوان 87.61

تجارة انتساب موجه أسيوط 87.60

تجارة انتساب موجه بني سويف 87.56

تجارة مدينة السادات 87.56

تجارة انتساب موجه العريش 87.39

تجارة المنوفية بشبين الكوم 87.30

تجارة و إدارة أعمال حلوان 87.10

تجارة الإسكندرية 86.94

تجارة الزقازيق 86.78

تربية حلوان 86.72

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 86.68

تجارة انتساب موجه بور سعيد 86.66

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 86.60

تجارة المنصورة 86.50

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 86.44

تجارة دمنهور 86.35

تجارة طنطا 86.33

تجارة دمياط 86.28

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 86.22

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 86.17

تجارة انتساب موجه الزقازيق 86.11

تجارة كفر الشيخ 86.10

تجارة انتساب موجه المنصورة 86.00

تجارة انتساب موجه دمنهور 85.94

تجارة انتساب موجه دمياط 85.89

تجارة انتساب موجه طنطا 85.83

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 85.80

تربية نوعية دمياط 85.72

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 85.56

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.50

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 83.56

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.44

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 83.28

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 83.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 82.72

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 81.56

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 81.50

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 81.00

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 80.88

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 80.83

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 80.78

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 80.78

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 80.78

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.77

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 80.28

العالي سياحة وفنادق الغردقة 80.22

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 80.10

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 79.89

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 79.88

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 79.86

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اعلان تنسيق الدبلومات الفنية بوابة تنسيق الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات إعلان نتيجة الشهادة الثانوية

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