عدو الكوليسترول.. فوائد الكزبرة لصحة الإنسان

عشب الكزبرة عبارة عن قوة من المركبات الطبيعية التي يمكنها مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل فعال، حيث يلعب محتواها الغني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية دورًا محوريًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL أو الكوليسترول "الضار"، وهي عشبة متعددة الاستخدامات تم الاعتزاز بها ليس فقط لمأكولاتها الشهية ولكن أيضًا لفوائدها الصحية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustantimes"، يعد النظام الغذائي السيئ أحد الأسباب الرئيسية لتزايد النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية المعقدة هذه الأيام، في حين أنه ينبغي للمرء استشارة خبيره الصحي إذا كانت مستويات الكوليسترول السيئ مرتفعة، يمكن أيضًا إضافة بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية إلى الطعام للتحكم في مستويات الكوليسترول.

الكزبرة هي عشب وتوابل. تُعرف أوراقها (العشب) باسم الكزبرة في أمريكا الشمالية وباسم "البقدونس الصيني" في المأكولات الآسيوية، وتستخدم البذور كتوابل. طعم الأوراق والبذور مختلف ولا يمكن استخدامهما بدلًا من بعضهما البعض.

فوائد الكزبرة لخفض الكوليسترول السيئ

في العصور القديمة، استخدم المصريون واليونانيون الكزبرة لعلاج أمراض مختلفة، بما في ذلك اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع الكوليسترول، استخدم الرومان الكزبرة لتنكيه خبزهم، كما أنها كانت تستخدم أيضًا كمعطر وطارد للريح، تم اكتشاف الكزبرة في آثار يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد، وتقول الأسطورة إن الكزبرة كانت تستخدم لتعطير حدائق بابل منذ 3000 سنة.

في إمبراطوريات البحر الأبيض المتوسط ​​القديمة، كانت للكزبرة أغراض طبية وطهوية وطقوسية، حيث قام المصريون القدماء بغرس نبيذهم بالكزبرة (والثوم) وأدرجوه في العديد من الأطباق. كما أضافوا الكزبرة إلى الحمامات الفاترة لتخفيف الحمى.

كيفية إضافة الكزبرة إلى النظام الغذائي لخفض الكوليسترول

"إن دمج الكزبرة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون لذيذًا وصحيًا للقلب، يمكنك إضافة أوراق الكزبرة الطازجة إلى السلطات والحساء والبطاطا المقلية للحصول على نكهة وعناصر مغذية، يمكن استخدام بذور الكزبرة المطحونة كتوابل في مجموعة متنوعة من الأطباق، مما يضفي لمسة دافئة وحمضية على وجباتك، وللحصول على أقصى قدر من فوائد خفض الكوليسترول، فكر في الكزبرة كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن أطعمة أخرى صحية للقلب مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

من لا ينبغي أن تكون لديه بذور الكزبرة أو مسحوقها

في حين أن الكزبرة آمنة بشكل عام لمعظم الناس، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من ردود أفعال تحسسية تجاهها.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكزبرة المعروفة تجنب استهلاكها.

يجب على الأفراد الذين يتناولون أدوية تسييل الدم استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل زيادة تناول الكزبرة، لأنها قد تحتوي على خصائص خفيفة مضادة للتخثر.

وبذور الكزبرة هي مصدر غني لفيتامين K، وهو عنصر غذائي ضروري لتخثر الدم.

توفر حصة 100 جرام من بذور الكزبرة 295% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين K.

تم استخدام بذور الكزبرة كعلاج تقليدي لمشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ.

تمت دراسة الزيت العطري المستخرج من بذور الكزبرة لمعرفة خصائصه المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة المحتملة.

الفوائد الصحية للكزبرة

• تحسين المناعة

• خفض نسبة السكر في الدم

• خفض LDL

• تقوية صحة العظام.