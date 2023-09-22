الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها البقوليات والثوم.. 6 أطعمة تحافظ على مستويات الكوليسترول الصحية بالجسم

أطعمة تحافظ على مستويات
أطعمة تحافظ على مستويات الكوليسترول الصحية

يمكن أن يؤدي ارتفاع  مستويات الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة أن تخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.

دراسة: الدهون غير المشبعة تزيد من صحة القلب وتقلل الكوليسترول

 ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم 

تقول خبيرة التغذية لوفنيت باترا، "إن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب. ولحسن الحظ، يمكنك تقليل هذا الخطر عن طريق دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي".

ووفقًا لموقع  "HEALTH"،  فإن البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، غنية بالألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، حيث تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، حيث ترتبط بالكوليسترول وتطرده بعيدًا عن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البقوليات على الستيرولات النباتية، وهي مركبات طبيعية تحاكي بنية الكوليسترول.

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تحتوي المكسرات على وفرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، مع اللوز وغيره من الدهون الغنية بالأرجينين، وهو حمض أميني رئيسي يساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم. علاوة على ذلك، تحتوي المكسرات على فيتوسترولس، المشابه للكوليسترول، مما يعيق امتصاصه في الأمعاء، مما يخفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال. 

يحتوي التفاح على مركبات تسمى البوليفينول، والتي قد يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول.

ما هو مركب الأليسين؟

الأليسين، وهو مركب في الثوم لا يمنح الثوم مفعوله المميز فحسب، بل يساهم أيضًا في إدارة الكوليسترول عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار "LDL".

ترتبط الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب،  يوفر الشوفان والشعير البيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان فعالة جدًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL.

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ، على اللوتين والكاروتينات الأخرى، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. 

مستويات الكوليسترول في الدم السكتات الدماغية ما هو مركب الأليسين الأطعمة في نظامك الغذائي

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